Сочинение «Быть вполне хорошим» (Пьер Безухов)

Роман-эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» - результат непрерывного и напряженного шестилетнего труда. Толстой начал писать его в 1863 году и закончил в 1869. Писатель изучал работы историков, мемуары, письма, много беседовал с современниками событий 1812 года, ездил на Бородинское поле. Появление романа «Война и мир» сделало Толстого величайшим русским и мировым писателем. Роман даже был переведен на европейские языки. Так весь мир узнал Пьера Безухова, Андрея Болконского, Наташу Ростову и других героев романа.

Наверно, каждому человеку, прочитавшему роман, особенно полюбился какой-нибудь герой. Мне больше всего понравился Пьер Безухов.

Вот так описывает Л. Н. Толстой Пьера, когда тот пришел на вечер к анне Павловне Шере: «Толстый молодой человек с стрижено. Головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и коричневом фраке».

Пьер Безухов – это «незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова. …Он нигде не служил ещё, только что приехал из-за границы, где он воспитывался, и был первый раз в обществе».

В салоне Шерер Безухов защищал перед ярыми монархистами идеи французской революции, восхищался Наполеоном. Князю Андрею Болконскому Пьер говорил, что пошел бы на войну, если бы эта была война за свободу. «…Он всею душою желал то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона», - говорит Толстой об устремлениях молодого Пьера. Но, не найдя еще истинной цели, Пьер мечется, совершает ошибки, свои недюжинные силы тратит на разгул в компании Долохова и Курагина.

Некоторое время спустя, умирает отец Пьера – граф Безухов. Пьер, «сделавшись неожиданно богачом», почувствовал, что все окружающие его люди любят его, «он не мог не верить» в их искренность. «Все время его проходило на обедах, балах и преимущественно у князя Василия – в обществе старой толстой княгини, его жены, и красавицы Элен.

Пьера сватали за Элен. На ее именинах «Пьер почувствовал, что он был центром всего, и это положение и радовало и стесняло его. Он находился в состоянии человека, углубленного в какое-нибудь занятие. Он ничего ясно не видел, не понимал и не слыхал. Только изредка, неожиданно, мелькали в него душе отрывочные мысли и впечатления из действительности».

«Через полтора месяца он был обвенчан и поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы жены и миллионов в большом петербургском, заново отделанном доме графов Безуховых».

Пьер любил Элен, но эта женитьба принесла ему несчастье.

Пьер получает анонимное письмо, «в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него». Пьер не поверил письму, «но ему страшно было теперь смотреть на Долохова». И теперь этот неразрешимый вопрос о виновности жены мучил его. Пьер возненавидел Элен и Долохова. Третьего марта на приеме в английском клубе Пьер вызвал Долохова на дуэль. Дуэль назначили на следующий день. Секундантом Пьера был Несвицкий, а Долохова – Николай Ростов. Дуэль была в Сокольницком лесу. В ее результате Долохов был ранен в левый бок. «Пьер с краткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него». Долохов тоже выстрелил, но промахнулся. «Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес». Долохова увезли. После этого Пьер старался не видеться с женой с глазу на глаз. Пьер постигает весь ужас того, что связал свою жизнь с низкой женщиной. Человеческая подлость угнетает его, вызывает порой вспышки безудержного гнева.

Поиски правды и смысла жизни приводят его в масонскую ложу. Пьеру кажется, что в масонстве он нашел воплощение своих идеалов. Он проникается страстным желанием «переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства». Идеи «равенства, братства и любви, мысль о том, что надо «всеми силами противоборствовать злу, царствующему в мире», - вот что прежде привлекает Пьера в учении масонов, которое он понимает по-своему.

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