ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ПРИДУМАЮТ. . .



Жил-был молодой человек. Он учился на поэта и хотел стать поэтом к пасхе, а потом жениться и зажить доходом от своих сочинений. Сочинять - значит придумывать что-то новое, это он знал, вот только придумывать не умел.

Слишком поздно он родился, все уже было разобрано до того, как он по- явился на свет, все воспето, обо всем написано.

- Как счастливы были те, что родились тысячу лет назад! - говорил он. - Им не трудно было стяжать бессмертие! Даже тех, кто родился сто лет назад, можно считать счастливыми: все-таки тогда еще оставалось много такого, о чем можно было писать. А теперь все сюжеты для поэзии исчерпа- ны - о чем же я стану писать?

И до того он доучился, бедняга, что извел себя вконец и заболел. Ни один врач не мог ему помочь, разве что знахарка. Жила она в маленьком домике у шлагбаума, который должна была поднимать перед всадниками и экипажами. Но она умела открывать не только шлагбаум и была умнее самого доктора, ездившего в собственном экипаже и платившего налог за звание.

- Надо пойти к ней! - решил молодой человек.

Жила знахарка в маленьком, чистеньком домике без затей: ни дерева ря- дом, ни цветов. У дверей только улей - вещь очень полезная! И маленькое картофельное поле - вещь тоже очень полезная! А еще была тут канава, по- росшая терновником. Терновник уже отцвел и был усыпан ягодами, от кото- рых сводит рот, если отведать их до того, как их прихватит морозом.

"Вот воплощение нашего лишенного поэзии века!" - подумал молодой че- ловек, и это уже была мысль, золотое зерно, найденное на пороге дома знахарки.

- Запиши ее! - сказала она. - И крошки тоже хлеб! Я знаю, зачем ты пришел: ты не умеешь ничего придумывать, а хочешь стать к пасхе поэтом!

- Обо всем уже написано! - сказал он. - Наше время не то, что доброе старое время!

- Конечно, нет! - отвечала знахарка. - В старые времена знахарок сжи- гали, а поэты ходили голодные, с продранными локтями. Наше время лучше, самое лучшее. Но у тебя нет правильного взгляда на вещи, нет острого слуха. Есть о чем петь и рассказывать и в наше время, надо только уметь рассказать. А мысли можно черпать где хочешь - в злаках и травах земных, в текучих и стоячих водах, надо только уметь, надо уметь поймать солнеч- ный луч. На вот попробуйка мои очки, приставь к уху мой слуховой рожок и перестань думать только о самом себе.

Не думать о самом себе было трудненько, удивительно, как такая умная женщина могла даже потребовать этого.

Он взял очки и рожок и вышел на середину картофельного поля. Старуха дала ему большую картофелину. В картофелине звенело. Затем послышалась песня со словами - история картофелин, очень интересная будничная исто- рия в десяти строках; десяти строк было достаточно.

О чем же пела картофелина?

Она пела о себе и своей семье, о тем, как картофель впервые появился в Европе, и о том презрении, какое ей довелось испытать, пока ее не признали за дар, более драгоценный, чем золотые самородки.

- По повелению короля нас раздавали в ратушах всех городов, всем было объявлено о нашем великом значении, но этому никто не верил, не знали даже, как нас сажать. Одни рыли яму и бросали в нее целую меру картофе- ля. Другие совали в землю одну картофелину здесь, другую там и ждали, что из каждой вырастет целое дерево, с которого можно будет стряхивать плоды. Появлялись отдельные кусты, цветы, водянистые плоды, остальное же погибало. Никому не приходило в голову порыться в земле, поискать там настоящие картофелины. . . Да, мы много вынесли и выстрадали, то есть не мы, а наши предки, но ведь это все едино.

- Вот так история! - сказал молодой человек.

- Ну, хватит, пожалуй. Теперь посмотри на терновник!

- У нас тоже есть близкие родственники на родине картофеля, но только севернее, - рассказывал терновник. - Туда явились норманны из Норвегии, они направились на запад сквозь туманы и бури в неведомую страну и там, за льдами и снегами, нашли травы и зеленые луга, кусты с темно-синими винными ягодами - терновник. Его ягоды созревали на морозе, как созрева- ем и мы. А та страна получила название Винланд - "Винная страна", или Гренландия - "Зеленая страна".

- В высшей степени романтическое повествование! - сказал молодой че- ловек.

- Да, а теперь поднимись на насыпь, что возле канавы, - сказала ста- руха, - да погляди на дорогу, ты увидишь там людей.

- Вот так толпа! - сказал молодой человек.

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