Сочинение «Человек не может быть доволен собой полностью, ежели он только разрушает и ничего не строит» (по ро

Роман Тургенева «Отцы и дети» показывает нам картину русского общества 60-х годов 19 века. Общество разбито на два больших лагеря – «отцов» и «детей». Господин Писарев в своей статье «Базаров» считает главным персонажем и основным звеном романа представителя лагеря детей Евгения Базарова. Вокруг него, по мнению критика, «крутится» все действие, все остальные герои. Безусловно, с этим нельзя не согласиться. Базаров – типичный представитель молодого поколения 60-х годов 19 века, считающих себя нигилистами.



В начале своей статьи господин Писарев дает характеристику герою романа, исходя из его социального положения и его профессии. Критик считает Базарова умным человеком, что не вызывает никакого сомнения. Далее критик отмечает, что люди, подобные Базарову, руководствуются исключительно «личным вкусом» и «расчетом» в своих поступках. «Они понимают, что быть честным очень выгодно и что всякое преступление,. . – опасно и, следовательно, неудобно». На мой взгляд, руководство собственными взглядами и предпочтениями отнюдь не плохо, ежели это не выходит за грани разумного. Проблема Евгения Базарова в том, что кроме своих взглядов и предпочтений, он совершенно отказывался признавать какие-либо другие. Нельзя уходить от опыта поколений, невозможно не учитывать мнения окружающих тебя людей.



Писарев называет главного героя произведения «неотесанным буршем», «угловатым», «мешковатым», «резким», то есть человеком «mauvais ton». Да, это так, но давайте подумаем, мог ли вести себя по-другому Базаров со всеми его взглядами на окружающий мир? Он считал, что элементарная вежливость в общении – это просто ненужная потеря времени. И в этом есть его определенный просчет. Ведь хорошие манеры проистекают из уважения к окружающим людям. А уважение к окружающим исходит из уважения к самому себе, что, в свою очередь, необходимо для построения и развития собственной личности. Можно ли сделать в жизни что-либо великое, не имея уважения к себе? Не думаю.



Далее господин Писарев замечает, что Тургенев «очевидно не благоволит к своему герою. Тургенев, как нервная женщина, как растение «не тронь меня», сжимается болезненно от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины». Позвольте, уважаемые читатели, с этим не согласиться. На мой взгляд, Тургенев испытывает определенную симпатию к каждому из своих героев, а к Базарову, которого он сделал главным персонажем своего романа, тем более. Писатель уважал своего героя за те положительные качества, которые у него были. Базаров бесспорно умен, упорен, начитан в определенных областях, талантлив в своей сфере (он хороший врач), любознателен, самоотвержен и так далее. И поэтому Тургеневу особенно жаль, что этот прекрасный потенциал герой не сможет полностью реализовать. И не от того, как утверждает господин Писарев, что ему не позволила это сделать социально-политическая обстановка в стране. А от того, что это не позволила ему сделать собственная ограниченность во взглядах. Человек не может быть доволен собой полностью, ежели он только разрушает и ничего не строит.



Важно отметить, что Тургенев никого не сделал правым в своем романе. А в явной полемике между Павлом Петровичем Кирсановым и Евгением Базаровым мы можем увидеть идеал Тургенева. Он заключается в объединении жизненных принципов «отцов» и «детей». Сугубо материалистическая деятельность без души бесплодна. Так же как и романтические разглагольствования без дела превращаются в чистой воды маниловщину.



Достаточно интересны размышления господина Писарева о смерти Евгения Базарова. «Действие романа происходит летом 1859 года; в течении 1860 и 1861 года Базаров не мог бы сделать ничего такого, что бы показало нам приложение его миросозерцания в жизни;… все это были бы только задатки; судить о том, что разовьется из этих задатков, можно будет только тогда, когда Базарову и его сверстникам минет лет пятьдесят… Кто решится дорисовывать такой тип, который только что начинает складываться и обозначаться и который может быть дорисован только временем и событиями? Не имея возможности показать нам, как живет и действует Базаров, Тургенев показал нам, как он умирает. Этого на первый раз довольно, чтобы составить себе понятие о силах Базарова, о тех силах, которых полное развитие могло обозначиться только жизнью, борьбою, действиями и результатами. ». С этой мыслью можно согласиться, но нельзя ею ограничиваться. Роман заканчивается смертью Базарова потому, что герой дальше жить не мог. Произошло крушение его взглядов: любовь к Анне Сергеевне Одинцовой разрушила его теорию о необходимости рассудочно холодной жизни. После этого Базаров не смог выстроить новую вселенную взамен утерянной. Кроме того, смерть Базарова – это приговор Тургенева нигилистам. Через гибель своего героя автор раскрывает всю несостоятельность этой теории.



В заключении хотелось бы сказать, что статья господина Писарева не лишена приятности: в ней замечено много дельных мыслей и умозаключений относительно романа в целом и образа Базарова в частности. Однако, стоит заметить, что в данных рассуждениях много спорных мест, на которые я, в силу своих способностей, пыталась указать. .