Сочинение Чем стали для главного героя эти уроки французского? (по одноименной повести В. Распутина)

Каждый из нас проводит за школьной партой 11 лет. Много знаний мы получаем за это время, некоторые мы забываем, некотрые совсем немного помним, но есть ещё уроки, которые запоминаются на всю жизнь.

Так и произошло с героем повести В. Распутина. Наш герой быд из бедной семьи. Его как главного грамотея деревни отправили учиться в райцентр.

Его мать старалась собирать для него посылки, но мальчик всё равно не доедал. К тому же кто-то ещё воровал еду у него. Мальчик сразу стал выглядеть больным и изможденным.

Увидев его у себя на уроке, учительница французского прониклась жалостью к ребенку. Она старалась помочь ему, даже посылала посылки с едой, но мальчик стал играть в чику на деньги. Что бы отвлечь его от этого пагубного занятия, она правда сама стала с ним играть в пристенок, но для того, что бы он выигрывал, и покупал себе молоко, ведь унего было малокровие.

Однажды играя,их заметил директор. Всю вину учительница взяла на себя и за игру на деньги с учениками её уволили.

Мальчику эти уроки французского запомнились на всю жизнь. Они стали для него уроками доброты, понимания и науки. "Сам погибай, а товарища выручай".