Сочинение Чем увлечён современный человек?

Чем увлечен современный человек? На этот простой, казалось бы, вопрос ответить сразу очень сложно. Наш мир, наше общество состоит из обыкновенных людей, «средних», «среднестатистических». Принято считать, что они ничем особо не примечательны. На этом фоне выделяются те, кого мы называем способными, талантливыми, даже гениальными.

Таких людей, по сравнению с «обычными», очень мало. Они обладают каким-нибудь выдающимся талантом. То, чем они занимаются, можно назвать увлечением. Но это и дело всей их жизни.

Очень важно, как мне кажется, что этот талант они не расходуют на себя, а дарят миру, всем людям. Тем самым они обогащают этот мир положительными эмоциями, радостью, гармонией.

Но не только за это мы ценим увлеченных людей, «отмеченных Богом». Ведь их творения – это вехи в истории культуры, науки. Гениальные люди совершают глобальные перевороты, оставаясь в истории. И тем самым, можно сказать, что эти люди «делают» историю, об их открытиях и их последствиях мы потом читаем в книгах и отвечаем на уроках.

Я хочу остановиться на двух выдающихся личностях, наших соотечественниках, которые, на мой взгляд, «перевернули» мир, каждый в своей области.

Один из них – гениальный ученый, математик Григорий Перельман. Он получил самую престижную математическую награду - Fields medal - за решение гипотезы Пуанкаре. Эта награда по значимости приравнивается к Нобелевской премии.

Перельман совершил великое открытие – он сделал то, что не удавалось сделать математикам на протяжении ста лет. За свое достижение этот ученый мог бы рассчитывать на премию в миллион долларов. Однако он отказался от этих денег, заявив, что материальное вознаграждение его не интересует.

Эта история всколыхнула весь мир. Она напомнила всему свету о том, что в России есть гениальные таланты, равных которым нет во всем мире. Это еще раз подтверждает слова Ломоносова о том, что может «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать».

Второй гений принадлежит к миру искусства. Вообще, искусство – важная часть нашей жизни. Человеческая природа, внутренний мир людей устроены так, что им необходимо воплощать свои чувства, эмоции, переживания в образах.

Известно, что искусство объединяет людей, независимо от их национальности, языковой принадлежности, политических или религиозных убеждений. Это происходит, как мне кажется, потому, что искусство говорит о вещах, общих и важных для всех людей на земном шаре, - о любви и ненависти, о счастье и горе, о долге и чести, о верности, о предательстве, о дружбе…

Поэзия развивает ум и душу человека. Есть много замечательных поэтов, чье творчество практически невозможно воспринимать без определенной «тренировки». Так, творчество Иосифа Бродского можно изучать только в старших классах.

Бродский — поэт не столько эмоций, сколько мыслей. От его стихов остается ощущение неспящей, неостанавливающейся мысли. Он действительно живет не «где», а «когда». И хотя в его стихах Древний Рим возникает не реже, чем советский Ленинград или Америка, «когда» Бродского всегда современно, сиюминутно. Он уходит в прошлое, чтобы еще раз найти настоящее.

Творчество Бродского отличается своей особенной философией. Философия — это всегда искание новых форм. На мой взгляд, Бродский очень оригинально и смело работал над поэтической формой своих стихотворений. Он часто использует прием переноса качества одного предмета на другой. Например:

Темно-синее утро в заиндевевшей раме

Напоминает улицу с горящими фонарями,

ледяную дорожку, перекрестки, сугробы,

толчею в раздевалке в восточном конце Европы.

Там звучит «Ганнибал» из худого мешка на стуле,

сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре;

что до черной доски, от которой мороз по коже,

так и осталась черной. И сзади тоже.

Талантливых людей, без сомнения, можно назвать удивительными. Они удивляют нас своим гением, тем, как их талант влияет на окружающий мир, на нас самих. Не думаю, что на этих людях держится мир – он держится на обычных людях, на всех шести с лишним миллиардах, которые существуют сейчас на планете Земля.

Важно, что и многие из них чем-то увлечены. Возможно, они и не способны перевернуть мир в глобальном масштабе, но сделать свою жизнь и жизнь окружающих лучше вполне им по силам. Надо только вкладывать душу, всего себя в свое дело, и тогда оно принесет счастье, а может быть, и наполнит жизнь смыслом.

Но стимул, толчок для развития мира дают именно талантливые люди, те, у кого увлечение переросло в образ и смысл жизни.

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