Черная вода

Андрей Иванович плюнул в чашку с водой. Вода сразу почернела.

Андрей Иванович сощурил глаза и пристально посмотрел в чашку. Вода была очень черна. У Андрея Ивановича забилось сердце. В это время проснулась собака Андрея Ивановича. Андрей Иванович подошел к окну и задумался. Вдруг что-то большое и темное пронеслось мимо Андрея Ивановича и вылетело в окно. Это вылетела собака Андрея Ивановича и понеслась, как ворона, на крышу противоположного дома. Андрей Иванович сел на корточки и завыл. В комнату вбежал товарищ Попугаев: - Что с вами? Вы больны? - спросил товарищ Попугаев. Андрей Иванович молчал и тер лицо руками. Товарищ Попугаев заглянул в чашку, стоявшую на столе. - Что это тут у Вас налито? - спросил он Андрея Ивановича. - Не знаю, - сказал Андрей Иванович. Попугаев мгновенно исчез. Собака опять влетела в окно, легла на свое прежнее место и заснула. Андрей Иванович подошел к столу и вылил из чашки почерневшую воду. И на душе у Андрея Ивановича стало светло. 21 августа 1934 года. .