Сочинение Чистый понедельник - Путь к себе в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник»

Бунин "Чистый понедельник" - сочинение "Путь к себе в рассказе И. А. Бунина «Чистый понедельник»"



Любовь… вносит идеальное отношение и свет в будничную прозу жизни, пробуждает благородные инстинкты души и не дает загрубеть в узком материализме и грубо-животном эгоизме. И. А. Бунин. Человек – единственное из земных существ, наделенное разумом и волей выбора. Человек постоянно стоит перед выбором: как поступить? куда идти дальше? Человек свободен выбирать работу, страсти, увлечения, мысли, мировоззрение, любовь. Любовь бывает к деньгам, к власти, к искусству, может быть обычная, земная любовь, а может случиться так, что выше всего, выше всех чувств человек ставит любовь к родине или к Богу. В рассказе Бунина «Чистый понедельник» героиня без имени. Имя не важно, имя для земли, а Бог знает каждого и без имени. Бунин называет героиню «она». Она с самого начала была странной, молчаливой, необычной, будто чужой всему окружающему миру, что смотрит сквозь него, «все то думала, все вроде в какие-то мысли вникала. Лежа на диване с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно смотрела перед собой».



Она была будто совсем из другого мира и, казалось, машинально читала, ходила в театр, обедала, ужинала, выезжала на прогулки, посещала курсы. Но ее всегда тянуло к чему-то более светлому, нематериальному, к вере, к Богу, и так же, как храм Спасителя был близок к окнам ее квартиры, так Бог был близок ее сердцу. Она часто ходила в церковь, посещала обители, старые кладбища. И вот, наконец, она решилась. В последние дни мирской жизни она выпила ее чашу до дна, простила всех в Прощеное воскресенье и очистилась от пепла этой жизни в Чистый понедельник – ушла в монастырь: «Нет, в жены я не гожусь». Она с самого начала знала, что не сможет быть женой. Ей суждено быть вечной невестой, невестой Христа. Она нашла свою любовь, она выбрала свой путь. Можно подумать, что она ушла из дома, но в действительности она пошла домой. И даже ее земной возлюбленный простил ей это. Простил, хотя и не понял. Он не мог понять, что теперь «она может видеть в темноте».