Сочинение Что дает человеку изучение истории своей страны?

История – наука, изучающая прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. Это наука, открывающая человеку сокровенные глубины бытия, исследуются факты, события и процессы на базе исторических источников.

Для меня история - это в некотором смысле священная книга народов, книга откровений и правил. Гражданин должен читать историю. Ведь история утешает при бедах в государстве, свидетельствуя, что и раньше бывали наподобие или еще ужаснее бедствия, но государство не разрушалось, а становилось еще сильнее.

Любой человек должен знать историю своей страны. Ведь история страны это в какой-то степени история каждого человека. Любому человеку хочется побольше узнать о себе (вдруг в его семье были князья?), о своих друзьях.

Если человек знает историю, то он и людей с разной культурой понимает лучше. У человека появляются новые знания, новые взгляды на жизнь, собственная точка зрения, самостоятельная позиция в общественной жизни.

История это хранительница памяти народа. Люди всегда бережно хранили и спасали во время бедствий и пожаров книги историков. И поэтому, изучая историю своей страны, мы изучаем и самих себя. .