Сочинение Что есть красота? (По роману Л. Толстого «Война и мир»).

Откроем академический “Словарь русского языка”: “Красота — свойство по значению прилагательного красивый”, “красивый — приятный на вид, отличающийся правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, линий, отличающийся полнотой и глубиной внутреннего содержания, рассчитанный на эффект, на внешнее впечатление”. Любое из этих определений может найти свое подтверждение на страницах романа Л. Н. Толстого “Война и мир”, ибо здесь присутствуют и красота души, и броская внешняя красота тела, и прекрасная русская природа, и красота человеческих отношений, и величие ратного труда.

Попробую доказать, что красота проявляется в образе самой любимой героини Толстого — Наташи Ростовой. Внешне она далеко не красавица, в романе есть женщины, буквально блещущие красотой. Это, например, Элен Курагина. Но ее физическая красота ничего, кроме физического удовлетворения, дать не может.

Во внешности Наташи нет ничего броского: “черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками” — такова тринадцатилетняя девочка Наташа в момент нашей первой встречи с ней на страницах романа. Через два года мы увидим ее в Отрадном: черноволосая, черноглазая, очень тоненькая, в ситцевом платье — ничего особенного во внешности девушки нет.

Не яркая внешне, Наташа одарена красотой и богатством голоса, отражающим богатство ее внутреннего мира. Да, о ее голосе знатоки судили, что он еще не обработан, но толковали об этом лишь после того, как она заканчивала петь. А пока звучал этот голос — забывали о его “необработанности” и лишь наслаждались им. Именно пение сестры выводит Николая Ростова из сильнейшей депрессии после карточного проигрыша, раскрывая ему все великолепие и богатство мира.

Одаренность героини проявляется и в глубоком ощущении красоты природы, которое заставляло ее забывать обо всем. Наташа — воплощение лучезарной жизни — представляет полный контраст с мертвящей скукой светской гостиной. Появляясь же в солнечный день в лесу, или на фоне залитого лунным светом парка, или среди осенних полей, она всем своим существом гармонирует с неиссякаемой жизнью природы. В Отрадном князь Андрей слышит ее голос, говорящий о прелести ночи, о невозможности спать среди чарующей красоты природы, и мне думается, что именно в этот момент зарождается его чувство к незнакомой доселе девушке.

Красота души Наташи сказывается и в ее чуткости, в ее необычайно тонкой и глубокой интуиции. Благодаря этому свойству она догадывалась о том, что не было досказано словами, и, несмотря на отсутствие жизненного опыта, правильно понимала людей. В этом отношении очень показательны ее ранние симпатии к Пьеру, внешне несколько смешному, толстому; сравнение Бориса Друбецкого с узкими длинными часами; ее антипатия к Долохову, который так понравился всем Ростовым. О глубине интуиции Наташи свидетельствуют и ее слова о том, что Николай никогда не женится на Соне.

После смерти князя Андрея Наташа, тяжело пережившая его гибель, . испытывает чувство отчуждения от своей семьи, да и всех людей. Но вот получено известие о смерти Пети. Отчаяние доводит мать почти до безумия. Наташа видит рыдающего отца, и “что-то страшно больно ударило ее в сердце”. Все отчуждение пропадает, она — воплощенное утешение: не отходит от матери ни днем ни ночью. Только человек с большим и красивым сердцем способен забыть о собственном горе ради спасения самого родного и близкого существа.

А вот еще один эпизод романа, доказывающий красоту и широту души героини. Во время отъезда из Москвы она, проявившая разумный практицизм, сообразительность и ловкость при укладке вещей, узнает об отказе родителей дать раненым места на подводах. Пожалуй, впервые мы видим Наташу Ростову в гневе: “Это гадость! Это мерзость!” Ее лицо изуродовано злобой, она кричит на мать, а поступок — светлый и красивый. И родители соглашаются с дочерью — отдают раненым подводы, а ведь на них могло бы быть вывезено ее будущее приданое.

На мой взгляд, красота Наташи расцвела в замужестве и материнстве. Помните, как, вся одухотворенная радостью, героиня бежит навстречу приехавшему после долгого отсутствия Пьеру? Старая графиня Ростова даже считает, что дочь доводит свою любовь до крайности, что глупо, но это мнение, по-моему, — результат холодного светского воспитания.

Так, отвечая на вопрос “что есть красота?”, я сказала бы: “Посмотрите на Наташу Ростову — естественность, чуткость, одаренность, "ум сердца"”. .