Сочинение Что мне близко в наследии М. Цветаевой
Закачай меня, звездный челн!
Голова устала от волн!
Слишком долго причалить тщусь, —
Голова устала от чувств.
М. Цветаева
Марина Ивановна Цветаева — большой и яркий поэт, привнесший в литературу свое видение мира, мятежную и неугомонную душу и большое, верное, любящее сердце. Гениальность Цветаевой проявилась рано, когда она еще не понимала масштабов своей личности, того дара, каким наградил ее Господь. Да и время ее, вероятно, тогда еще не наступило.
Моим стихам, написанным так рано.
Что и не знала я, что я — поэт.
Сорвавшимся, как брызги из фонтана.
Как искры из ракет. . .
Яркая, мятежная душа Марины Цветаевой выливалась в самобытных и необычайно талантливых стихах. Она спешила высказать в поэзии свое восхищение и удивление перед этим прекрасным миром, в который ворвалась стремительно и смело, как комета.
Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь как книга для меня.
Очень часто в ее поэзии звучит мотив смерти, раннего ухода, но это не пугает юного поэта. Цветаева смотрит на жизнь и смерть философски, даже метафизически пока из прекрасного далека.
Люблю и крест, и шелк, и краски.
Моя душа мгновений след. . .
Ты дал мне детство — лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!
С такой неспокойной душой можно было стать только поэтом, неординарным и парадоксальным, каким и сформировалась Цветаева. Ей интересно, что послужило толчком к творчеству. Она ищет истоки своей неуспокоенности и находит их в родословной.
Продолговатый и твердый овал.
Черного платья раструбы. . .
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам.
Настанет свой черед.
День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли. — Бабушка! —
Этот жестокий мятеж
В сердце моем — не от вас ли?. .
Действительно, вся поэзия Цветаевой, сама ее жизнь и смерть воспринимаются как непримиримая борьба с обыденным, серым и тусклым существованием. Разве можно представить жизнь поэта ровной и спокойной? Это сплошные взлеты и падения, выливающиеся в стихи — прекрасные философские размышления о смысле жизни, неприятии лжи, о вечной тайне любви и смерти.
Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что — невинна.
И это все, что лестью и мольбой
Я выпросила -у счастливых.
И это все, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.
Порывистость и стремительность были чертами характера Марины Ивановны, они же присущи и ее поэзии. Здесь все — стихия, божественное наваждение и в то же время земные страсти и страдания, без которых немыслима жизнь любого человека. Вот это соединение высокого и обыденного — характернейшая черта творчества Цветаевой.
Кто сделан из камня, кто сделан из глины,—
А я серебрюсь и сверкаю!
Мне дело — измена, мне имя —
Марина, Я — бренная пена морская.
Не штык — так клык, так сугроб, так шквал,—
В бессмертье что час — то поезд.
Пришла и знала одно: вокзал.
Раскладываться не стоит.
В купели морской крещена — ив полете
Своем — непрестанно разбита!
Ее стихи пронзают мою душу, заставляют задуматься о бренности существования и о непреходящих ценностях, глянуть на мир ее глазами и удивиться его красоте, принять окружающее таким, какое оно есть. Такому пониманию мира учит меня творчество Цветаевой, этим оно мне близко и понятно.
Проста моя осанка,
Нищ мой домашний кров.
Ведь я островитянка
С далеких островов!
Живу — никто не нужен!
Взошел — ночей не сплю.
Согреть Чужому ужин —
Жилье свое спалю!
Взглянул — так и знакомый.
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