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Сочинение Что мне близко в наследии М. Цветаевой

    Закачай меня, звездный челн!
    Голова устала от волн!
    Слишком долго причалить тщусь, —
    Голова устала от чувств.
    М. Цветаева

    Марина Ивановна Цветаева — большой и яркий поэт, привнесший в литературу свое видение мира, мятежную и неугомонную душу и большое, верное, любящее сердце. Гениальность Цветаевой проявилась рано, когда она еще не понимала масштабов своей личности, того дара, каким наградил ее Господь. Да и время ее, вероятно, тогда еще не наступило.

    Моим стихам, написанным так рано.
    Что и не знала я, что я — поэт.
     Сорвавшимся, как брызги из фонтана.
     Как искры из ракет. . .

    Яркая, мятежная душа Марины Цветаевой выливалась в самобытных и необычайно талантливых стихах. Она спешила высказать в поэзии свое восхищение и удивление перед этим прекрасным миром, в который ворвалась стремительно и смело, как комета.

    Христос и Бог! Я жажду чуда
    Теперь, сейчас в начале дня!
     О, дай мне умереть, покуда
    Вся жизнь как книга для меня.

    Очень часто в ее поэзии звучит мотив смерти, раннего ухода, но это не пугает юного поэта. Цветаева смотрит на жизнь и смерть философски, даже метафизически пока из прекрасного далека.

    Люблю и крест, и шелк, и краски.
     Моя душа мгновений след. . .
    Ты дал мне детство — лучше сказки
    И дай мне смерть — в семнадцать лет!

    С такой неспокойной душой можно было стать только поэтом, неординарным и парадоксальным, каким и сформировалась Цветаева. Ей интересно, что послужило толчком к творчеству. Она ищет истоки своей неуспокоенности и находит их в родословной.

    Продолговатый и твердый овал.
    Черного платья раструбы. . .
    Юная бабушка! Кто целовал
    Ваши надменные губы?
    Разбросанным в пыли по магазинам
     (Где их никто не брал и не берет!),
     Моим стихам, как драгоценным винам.
     Настанет свой черед.
    День был невинен, и ветер был свеж.
     Темные звезды погасли. — Бабушка! —
    Этот жестокий мятеж
    В сердце моем — не от вас ли?. .

    Действительно, вся поэзия Цветаевой, сама ее жизнь и смерть воспринимаются как непримиримая борьба с обыденным, серым и тусклым существованием. Разве можно представить жизнь поэта ровной и спокойной? Это сплошные взлеты и падения, выливающиеся в стихи — прекрасные философские размышления о смысле жизни, неприятии лжи, о вечной тайне любви и смерти.

    Пригвождена к позорному столбу
     Славянской совести старинной,
     С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
    Я утверждаю, что — невинна.
    И это все, что лестью и мольбой
    Я выпросила -у счастливых.
     И это все, что я возьму с собой
     В край целований молчаливых.

    Порывистость и стремительность были чертами характера Марины Ивановны, они же присущи и ее поэзии. Здесь все — стихия, божественное наваждение и в то же время земные страсти и страдания, без которых немыслима жизнь любого человека. Вот это соединение высокого и обыденного — характернейшая черта творчества Цветаевой.

    Кто сделан из камня, кто сделан из глины,—
    А я серебрюсь и сверкаю!
    Мне дело — измена, мне имя —
    Марина, Я — бренная пена морская.
    Не штык — так клык, так сугроб, так шквал,—
    В бессмертье что час — то поезд.
    Пришла и знала одно: вокзал.
    Раскладываться не стоит.

    
    В купели морской крещена — ив полете
    Своем — непрестанно разбита!

    
    Ее стихи пронзают мою душу, заставляют задуматься о бренности существования и о непреходящих ценностях, глянуть на мир ее глазами и удивиться его красоте, принять окружающее таким, какое оно есть. Такому пониманию мира учит меня творчество Цветаевой, этим оно мне близко и понятно.

    Проста моя осанка,
     Нищ мой домашний кров.
    Ведь я островитянка
     С далеких островов!
    Живу — никто не нужен!
     Взошел — ночей не сплю.
     Согреть Чужому ужин —
    Жилье свое спалю!
    Взглянул — так и знакомый.

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