Сочинение Что мне близко в наследии М. Цветаевой

Закачай меня, звездный челн!

Голова устала от волн!

Слишком долго причалить тщусь, —

Голова устала от чувств.

М. Цветаева



Марина Ивановна Цветаева — большой и яркий поэт, привнесший в литературу свое видение мира, мятежную и неугомонную душу и большое, верное, любящее сердце. Гениальность Цветаевой проявилась рано, когда она еще не понимала масштабов своей личности, того дара, каким наградил ее Господь. Да и время ее, вероятно, тогда еще не наступило.



Моим стихам, написанным так рано.

Что и не знала я, что я — поэт.

Сорвавшимся, как брызги из фонтана.

Как искры из ракет. . .



Яркая, мятежная душа Марины Цветаевой выливалась в самобытных и необычайно талантливых стихах. Она спешила высказать в поэзии свое восхищение и удивление перед этим прекрасным миром, в который ворвалась стремительно и смело, как комета.



Христос и Бог! Я жажду чуда

Теперь, сейчас в начале дня!

О, дай мне умереть, покуда

Вся жизнь как книга для меня.



Очень часто в ее поэзии звучит мотив смерти, раннего ухода, но это не пугает юного поэта. Цветаева смотрит на жизнь и смерть философски, даже метафизически пока из прекрасного далека.



Люблю и крест, и шелк, и краски.

Моя душа мгновений след. . .

Ты дал мне детство — лучше сказки

И дай мне смерть — в семнадцать лет!



С такой неспокойной душой можно было стать только поэтом, неординарным и парадоксальным, каким и сформировалась Цветаева. Ей интересно, что послужило толчком к творчеству. Она ищет истоки своей неуспокоенности и находит их в родословной.



Продолговатый и твердый овал.

Черного платья раструбы. . .

Юная бабушка! Кто целовал

Ваши надменные губы?

Разбросанным в пыли по магазинам

(Где их никто не брал и не берет!),

Моим стихам, как драгоценным винам.

Настанет свой черед.

День был невинен, и ветер был свеж.

Темные звезды погасли. — Бабушка! —

Этот жестокий мятеж

В сердце моем — не от вас ли?. .



Действительно, вся поэзия Цветаевой, сама ее жизнь и смерть воспринимаются как непримиримая борьба с обыденным, серым и тусклым существованием. Разве можно представить жизнь поэта ровной и спокойной? Это сплошные взлеты и падения, выливающиеся в стихи — прекрасные философские размышления о смысле жизни, неприятии лжи, о вечной тайне любви и смерти.



Пригвождена к позорному столбу

Славянской совести старинной,

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,

Я утверждаю, что — невинна.

И это все, что лестью и мольбой

Я выпросила -у счастливых.

И это все, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.



Порывистость и стремительность были чертами характера Марины Ивановны, они же присущи и ее поэзии. Здесь все — стихия, божественное наваждение и в то же время земные страсти и страдания, без которых немыслима жизнь любого человека. Вот это соединение высокого и обыденного — характернейшая черта творчества Цветаевой.



Кто сделан из камня, кто сделан из глины,—

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя —

Марина, Я — бренная пена морская.

Не штык — так клык, так сугроб, так шквал,—

В бессмертье что час — то поезд.

Пришла и знала одно: вокзал.

Раскладываться не стоит.





В купели морской крещена — ив полете

Своем — непрестанно разбита!





Ее стихи пронзают мою душу, заставляют задуматься о бренности существования и о непреходящих ценностях, глянуть на мир ее глазами и удивиться его красоте, принять окружающее таким, какое оно есть. Такому пониманию мира учит меня творчество Цветаевой, этим оно мне близко и понятно.



Проста моя осанка,

Нищ мой домашний кров.

Ведь я островитянка

С далеких островов!

Живу — никто не нужен!

Взошел — ночей не сплю.

Согреть Чужому ужин —

Жилье свое спалю!

Взглянул — так и знакомый.

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