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Сочинение Что нужно человеку для счастья? (по лирике М. И. Цветаевой)

    Видно, грусть оставила в наследство.
    Ты, о мама, девочкам своим! М. Цветаева

    Марина Ивановна Цветаева поразительно талантлива, но столь же трагична. Ее дар рано проявился и многое сулил, а обернулся лишь мучительной судьбой и ранним уходом.

    Дети — это взгляды боязливых.
     Ножек шаловливых по паркету стук.
     Дети — это солнце в пасмурных мотивах,
     Целый мир гипотез радостных наук. . .
    Дети — это отдых, миг покоя краткий.
    Богу у кроватки трепетный обет,
    Дети — это мира нежные загадки,
     И в самих загадках кроется ответ!

    Прекрасные времена детства и ранней юности оставили в душе Марины Ивановны светлый след, а потом пришла любовь, большая, на всю жизнь, и Цветаева смело и решительно шагнула ей навстречу.

    Я с вызовом ношу его кольцо!
    — Да, в Вечности — жена, не на бумаге! —
    Чрезмерно узкое его лицо
    Подобно шпаге. . .
    В его лице я рыцарству верна,
    — Всем вам, кто жил и умирал без страху!
    Такие — в роковые времена —
    Слагают стансы — и идут на плаху.

    Очень рано и поразительно верно она оценила характер Сергея Эфрона, своего возлюбленного и мужа, сильного и благородного человека. Свет этой любви помог Цветаевой пережить холодные и голодные революционные годы в Москве, стойко, не бросая творчества, жить в ожидании встречи. И когда ради этого пришлось уехать из России, Марина Ивановна не усомнилась. Она не родину покидала, а ехала к любимому, который нуждался в ней, но волей судьбы оказался на чужбине.

    Как правая и левая рука —
    Твоя душа моей душе близка.
    Мы смежены, блаженно и тепло,
     Как правое и левое крыло.
    Но вихрь встает — и бездна пролегла
     От правого — до левого крыла!

    В эмиграции было очень тяжело, но не только сложности быта обременяли Цветаеву. Она понимала, что нужна своим близким, что это ее крест, и несла его, гордо подняв голову. Это было время напряженной творческой работы. Ведь поэзия для Марины Ивановны была сродни жизни. В своем творчестве она не покривила душой, не солгала, не было таких благ, ради которых можно было поступиться вдохновением, истиной. Это единственная опора в тяжелые годы скитаний по Европе, когда самоутверждался и складывался стиль Цветаевой. Она пыталась разобраться в своей душе, в поэтическом даре, за который, она была уверена, придется еще заплатить высокую цену.

    Стихи растут, как звезды и как розы,
    Как красота — ненужная в семье.
    А на венцы и на апофеозы —
    Один ответ: — Откуда мне сие?
    Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты.
    Небесный гость в четыре лепестка.
    О мир, пойми. Певцом — во сне — открыты
    Закон звезды и формула цветка.

    Цветаева жила единой мечтой — вернуться в Россию, без которой не мыслила своего существования, от которой никогда не отрекалась. Этой надеждой держалась в самые тяжелые и безрадостные периоды жизни, но прежде всего она была поэтом, чутко переживающим время, слышащим малейшие нюансы души.

    Как по канату и как на свет.
    Слепо и без возврата.
    Ибо раз голос тебе, поэт,
    Дан, остальное — взято.

    Я уверена, в определенные периоды, или даже в мгновения, Цветаева была счастлива, но не той обывательской меркой, когда решающее слово за сытым и спокойным существованием, а мерой творца, оправдывающего свое существование каждодневным упорным трудом; своей необходимостью близким и любимым ею людям; осуществляющейся мечтой — возвращением в Россию.
    Но временами ее охватывали сомнения, и тогда появлялись горькие, разрывающие душу строки.

    Тоска по родине!
    Давно Разоблаченная морока!
    Мне совершенно все равно —
    Где совершенно одинокой Быть. . .
    В себя, в единоличье чувств.
    Камчатским медведем без льдины
    Где не ужиться (и не тщусь!).
    Где унижаться — мне едино.

    Мне кажется, Марине Цветаевой, как, впрочем, и каждому, для счастья нужно было очень мало и одновременно безмерно много: любовь, семья, творчество. Почти все у нее было отнято, и она отказалась от жизни, потому что никогда не шла на сделки, компромиссы. Она была максималисткой, ей нужно все — или ничего. И когда судьба отняла у нее любимых, Марина Ивановна не смогла больше жить.

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