Сочинение Что объединяет и что разделяет активистов Гремячего Лога? (По роману М.Шолохова «Поднятая целина»).

Михаил Александрович Шолохов - писатель своего времени. Его творчество тесно связано с той эпохой, в которой он жил. Его произведения повествуют о жизни народа, его радостях и страданиях. В романе «Поднятая целина» Михаил Шолохов рассказывает о периоде коллективизации в советской истории. Эта книга повествует о коренных изменениях, происходящих в русских деревнях.



Особое внимание в романе уделяется активистам Гремячего Лога. Образ Семена Давыдова удивителен, поскольку этот герой в романе представлен как человек, отличающийся прямотой, честностью и цельностью натуры, он тверд и принципиален в отстаивании интересов народа. Давыдов уверен: все, что он делает – это на благо Родины. Иногда он категоричен и жесток, но эта жестокость, на мой взгляд, связана прежде всего с исторической обстановкой, в которой оказался герой.



Выслушав историю Тита Бородина, Давыдов отвечает: «Чего ты нам жалостные рассказы преподносишь? Был партизан – честь ему за это, кулаком стал, врагом сделался – раздавить! Какие могут быть разговоры?» Этот человек не боится смерти, он верит в страну и в дело партии: «… я за свою партию, за дело рабочих всю свою кровь отдам!»



Еще один активист – Макар Нагульнов – человек с иным характером. Он предан партии, коммунизму, одержим идеей всемирной революции. Макар бывает резким и вспыльчивым, хочет добиться всеобщего счастья и благополучия здесь и сейчас. Андрей Разметнов очень точно охарактеризовал Нагульнова, утверждая, что тот способен выхолостить всех мужиков, чтобы они «на баб не заглядывались» и от революции не отвлекались. В своем порыве к светлому будущему Макар иногда отрывается от реальной действительности. Когда Давыдов говорит о том, что за убой скота нельзя расстреливать, Макар Нагульнов возмущается: «Загубите вы, такие-то, мировую революцию!» В тот момент, когда Андрей Разметнов способен всерьез страдать от вида раскулаченной семьи Гаева, у которого одиннадцать детей, Нагульнов сразу начинает воспринимать Разметнова, как врага: «Гад! – выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. – Как служишь революции? Жале-е-ешь? Да я…. Тысячи станови зараз дедов, детишков, баб… Для революции надо… Я их из пулемета… Всех порежу!»



Михаил Шолохов рисует нам людей увлеченных, уверенных в своей правоте, они, не щадя себя, следуют за своей мечтой. Но их стремление к светлому будущему различно. Так, например, Нагульнов, в отличие от своих соратников, не обладает чувством жалости от природы. Он готов рубить всех и вся ради ценностей социализма. Давыдову для оправдания совершаемых преступлений нужно вспомнить собственное страшное детство, когда его отца за забастовки ссылают в Сибирь, еще мальчишкой Семен идет работать на завод. «И белье сестренкам стирать, и штопать, и обед готовить, и на завод ходить» - все это легло на плечи подростка, когда умерла мать. У Нагульнова же и в мыслях не было чем-то оправдывать свои поступки. Твердый, бездушный, безжалостный мужчина нашел себе дело по душе, ведь революция так же жестока, как и он сам. Человек для него был либо сторонником, либо противником коммунизма, но никак не личность с мыслями и чувствами. «Вот был, к примеру сказать, у нас в дивизии бас – на всю армию бас! Оказался стервой: переметнулся к врагам. Что же ты думаешь, он и теперь для меня бас? Черта лысого! Теперь он для меня свистуля продажная, а не бас!» - это высказывание как никакое другое показывает нам Нагульнова как человека безжалостного и излишне принципиального.



Антиподом Макара, на мой взгляд, следует считать Андрея Разметнова. Он рос в бедной казачьей семье и в наследство от отца получил одну дедовскую шашку. Разметнов чуток к нуждам товарищей, помогает улучшить бытовые условия Семена Давыдова, сочувствует Нагульнову. Доверие к людям временами приводит его к ошибочным решениям. Так, председатель сельсовета, принимая за правду льстивые слова Якова Лукича Островнова, не смог увидеть в нем врага советской власти. Вместе с тем, как и Нагульнов, Андрей предан революции: боролся за нее и на полях гражданской войны, и в период коллективизации. Он проявляет мужество, героически ведет себя в день разгрома амбаров с семенным зерном, не считаясь со своим унижением.



Шолохов в своем романе воссоздает правду, реалии того времени, важного в истории страны, хотя жестокого и зачастую несправедливого. На мой взгляд, слишком много упреков раздается в адрес писателя за то, что он проявляет свое сочувствие к героям-коммунистам. С печалью звучат прощальные слова автора: «… Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев Гремячего буерака… Вот и все!»



Шолохов рисует героев своего времени и, я думаю, для него важны были не их политические взгляды, а их жизненная философия, сформировавшаяся в такую непростую эпоху. .