Cочинение «Чем современная музыка отличается от классической»

Наша жизнь была бы скучна, безрадостна, бесцветна, если бы в ней не было места искусству. Искусство — это одна из важнейших ступеней в нравственной, духовной эволюции человека. Искусство помогает человеку смотреть на мир с разных точек зрения. Многие люди, познакомившись однажды с этим настоящим чудом, с этой непостижимой загадкой, уже не могут расстаться с миром искусства до конца жизни. Некоторые даже относятся к нему как к священной религии.



История искусства начинается с древних времен, когда люди общались между собой с помощью настенной живописи. Через некоторое время человек открыл письменность, и это стало началом возникновения литературы. С каждым столетием мир искусства все более и более расширяется, обогащается, совершенствуется. Но во псе времена именно искусство помогало человеку развивать свои способности, улучшать абстрактное мышление. На протяжении столетий человек старался все сильнее изменять искусство, улучшать его, углублять свои познания. Иногда это давало положительные результаты, иногда — уводило в сторону, лишая произведения искусства чего-то тайного, загадочного, того, что возникает как бы само собой и не поддается анализу и изучению.



Видов искусства — огромное множество: литература, живопись, скульптура, архитектура, танец, кино, театр и др. И в настоящее время появляются все новые и новые ветви этого плодовитого дерева. Мы узнали фотографию, дизайн, компьютерную графику. И я уверена, что возможности для дальнейшего развития и совершенствования, у искусства безграничны. Оно, как великая религия, сочетающая в себе разные веры, имеет множество сторон и аспектов. Подобно человеку, оно имеет множество маленьких прожилок, сосудов, органов, которые вместе составляют единый, сильный, действующий слаженно и согласованно организм. Не будь искусства, мы вряд ли смогли бы посмотреть на мир с разных точек зрения, по-другому, заглянуть за рамки обыденного, чувствовать немного острее. И каждое поколение вносит свой вклад в развитие человечества, культурно обогащая его.



Но из всех разнообразных видов искусства для меня самым главным является музыка. Музыка звучит везде: на радио, телевидении, концертах. С помощью музыкального произведения композитор выплескивает наружу свои мысли, переживания, свои чувства. Музыка помогает нам во многом. Она развивает память, делает людей лучше, чище, красивее душой. Слушая музыкальное произведение, человек расслабляется, чувствует себя хорошо и спокойно, становится веселее или задумчивее, в зависимости от того, какое настроение несет в себе мелодия. Наверное, трудно сказать о музыке точнее, полнее и поэтичнее, чем сказал когда-то М. Ю. Лермонтов:



Что за звуки

Неподвижен внемлю

Сладким звукам я;

Забываю вечность, небо, землю,

Самого себя.

Всемогущий! Что за звуки!

Жадно Сердце ловит их,

Как в пустыне путник безотрадный

Каплю вод живых!

И в душе они рождают

Сны веселых лет

И в одежду одевают

Все, чего уж нет.

Принимают образ эти звуки,

Образ милый мне;

Мнится, слышу тихий плач разлуки,

И душа в огне.

И опять безумно упиваюсь

Ядом прежних дней,

И опять я в мыслях полагаюсь

На слова людей.



Музыка вдохновляет. Она вызывает в обыкновенном человеке желание творить, желание сделать что-то красивое, совершить что-то хорошее, нужное, полезное, желание улучшить себя, свою жизнь, окружающий мир. «Музыка, — писал Стендаль, — когда она совершенна, приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа, то есть она дает, несомненно, самое яркое счастье…» О том же говорил в своем стихотворении и великий А. С. Пушкин:



Из наслаждений жизни

Одной любви музыка уступает,

Но и любовь — мелодия…



Но все это, на мой взгляд, больше относится к музыке классической. Ведь в музыке, как и в любом искусстве, есть много разновидностей, множество разных направлений и стилей. Музыка делится на классическую и современную, инструментальную и вокальную, хоровое исполнение и т. д. Наверное, можно сказать, что музыка во многом отвечает потребностям века, потребностям эпохи, общества. Я не хочу сказать, что в прошлые времена люди были лучше, духовно богаче, глубже и серьезнее воспринимали окружающую действительность. Но раньше самой музыке отводилась другая роль. Потому и содержание ее, и характер были другими. Для прослушивания музыкальных произведений специально собирались люди, для этого отводились специальные залы, создавалась соответствующая обстановка.



Сейчас же музыка сопутствует нам постоянно: на улице, в кафе, в магазинах, в транспорте. Мы слушаем музыку, делая уроки, убирая в квартире, общаясь с друзьями, гуляя с собакой, принимая ванну… Мы напеваем знакомую легкую мелодию, когда причесываемся перед зеркалом или гладим юбку перед дискотекой. Мы танцуем под музыку на самой дискотеке — причем танцы эти также не похожи на старинные вальсы. Мы иногда даже не задумываемся над словами, над смыслом современных песен — главное, чтобы была легкой и непринужденной мелодия. Трудно представить себе, чтобы кто-то ставил на печку чайник или жарил яичницу под симфонии Бетховена или Чайковского. А вот незамысловатый мотивчик вроде: «Ля-ляля, фа-фа-фа» очень легок в исполнении и довольно быстро способен поднять настроение и отогнать грустные мысли (а иногда — мысли вообще!).

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