Cочинение «Опера Глинки “Иван Сусанин”»

Работа над оперой растянулась более чем на пять лет. В эти годы Глинка порывает с аристократической средой и переселяется в дом литератора Н. Кукольника. Здесь он встречается с писателями, актерами и музыкантами. Тогда же была сочинена музыка к трагедии “Князь Холмский” Н. Кукольника (увертюра, симфонические антракты2 и три песни, одна из которых — “Ходит ветер у ворот” — стала народной). Тогда же родились многие из вокальных шедевров Глинки: “Ночной смотр” на слова Жуковского, “Я помню чудное мгновенье” и “Ночной зефир” на слова Пушкина, “Сомненье” и “Жаворонок” на слова Кукольника. Сочиненный в порыве глубокого сердечного чувства “Вальс-фантазия” для фортепиано затем был оркестрован, а позднее переделан в обширную оркестровую пьесу.



27 ноября 1842 года — ровно через шесть лет со дня первой постановки “Ивана Сусанина” — состоялась премьера второй оперы Глинки — “Руслана и Людмилы”. Демократическая публика и передовая интеллигенция сумели оценить неповторимую красоту гениального создания Глинки. Музыкальный писатель В. Ф. Одоевский выступил со статьей, посвященной новой опере: “На русской музыкальной почве вырос роскошный цветок — он ваша радость, ваша слава. Пусть черви силятся всползти на его стебель и запятнать его — черви спадут на землю, а цветок останется. Берегите его: он цветок нежный и цветет лишь один раз в столетие”. Зато придворная знать встретила оперу с холодным равнодушием. Отношение аристократических кругов хорошо выразил брат царя, вели-кий князь Михаил Павлович: провинившихся офицеров он посылал не под арест на гауптвахту, а на представление “Руслана и Людмилы”, считая это наказанием.



Оперу стали давать все реже и реже, хотя она делала хорошие сборы, а вскоре и вовсе сняли со сцены. Редко ставился и “Иван Сусанин” — к тому же с обветшавшими декорациями и костюмами.



В 1844 году Глинка вновь уезжает за границу, на этот раз во Францию и Испанию. В Париже Глинка познакомился с французским композитором Гектором Берлиозом. С большим успехом прошел здесь концерт из произведений Глинки. Два года Глинка провел в Испании. Его живо увлекала народная испанская музыка. Композитор знакомился с народными испанскими музыкантами, певцами и гитаристами, изучал язык, даже выучился танцевать с кастаньетами. Используя записи испанских народных танцев, Глинка в 1845 году написал замечательное симфоническое произведение — концертную увертюру “Арагонская хота”; в 1848 году, уже по возвращении в Россию, появилась еще одна увертюра — “Ночь в Мадриде”. Тогда же была сочинена и симфоническая фантазия “Камаринская” на темы двух русских песен: свадебной лирической СТ1з-за гор, гор высоких ) и бойкой плясовой.



Последние годы Глинка жил то в Петербурге, то в Варшаве, Париже и Берлине. Композитор был полон творческих планов, но обстановка вражды и недоброжелательства мешала творчеству. Несколько начатых партитур он сжег.



Близким, преданным другом последних лет жизни композитора была его любимая младшая сестра Людмила Ивановна Шестакова. Для ее маленькой дочки Оли Глинка сочинил некоторые свои фортепианные пьески. В доме композитора собирались поэты, писатели, актеры и певцы, передовые молодые музыканты. Бывал у него А. С. Даргомыжский, завершавший тогда свою “Русалку”, бывали молодые музыкальные критики А. Н. Серов и В. В. Стасов. Вскоре к ним присоединился талантливый юноша М. А. Балакирев, впоследствии ставший главой “Могучей кучки”. Под впечатлением знакомства с Балакиревым Глинка написал в письме к сестре следующее: “…В первом в Балакиреве я нашел взгляды, так близко подходящие к моим во всем, что касается музыки… со временем он будет второй Глинка”.



Глинка умер в 1857 году в Берлине. Его прах перевезли в Петербург и захоронили на кладбище Александро-Невской лавры.



После смерти брата Л. И. Шестакова всю свою жизнь посвятила пропаганде его творчества. Она стала близким другом последователей Глинки — композиторов “Могучей кучки”.

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