Cочинение «Писатели Польши»

Когда в 1826 г. А. С. Пушкин, возвратившийся из села Михайловское в Москву, читал своим друзьям неопубликованную трагедию «Борис Годунов», среди слушателей был молодой поляк, почти ровесник русского поэта. Вскоре он написал в Варшаву друзьям о Пушкине: «. . . я знаком с ним и мы часто встречаемся. . . в разговоре очень остроумен и увлекателен; он много и хорошо читал, знает новейшую литературу; его понятия о поэзии чисты и возвышенны». А несколько позже Пушкин слушал своего польского собрата, выступившего на одном из вечеров с импровизацией. Свое впечатление о нем Пушкин выразил в строках стихотворения:



С ним



Делились мы и чистыми мечтами



И песнями (он вдохновен был свыше



И свысока взирал на жизнь).



Нередко Он говорил о временах грядущих,



Когда народы, распри позабыв,



В великую семью соединятся.



Мы жадно слушали поэта. . .



Строки эти посвящены Адаму Мицкевичу, величайшему из польских поэтов. В годы знакомства с Пушкиным он был политическим ссыльным и находился под надзором царских властей.



Адам Мицкевич, сын обедневшего шляхтича, родился в Белоруссии. Он учился в Виленском университете и в эти годы начал писать стихи.



На протяжении XIX в. Польское государство не значилось на карте Европы. В конце XVIII в. Польша была разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Но польский народ не отказался от мысли об освобождении родины, он неоднократно поднимал восстания. И литература польского народа стала знаменем национальной борьбы, а поэты — духовными вождями нации. Польский революционный романтизм был тем литературным направлением, в котором освободительные стремления народа выразились всего полнее и ярче. Мицкевич стал его основоположником.



Мицкевич уже в годы ранней юности участвовал в патриотическом движении польской молодежи. Товарищи его называли себя филоматами и филаретами, т. е. любящими науку и добродетель. Начали они с занятий науками, чтения друг другу первых литературных опытов.



Первый сборник стихотворений Мицкевича «Поэзия» (1822), в те годы скромного учителя в городе Ковно, совершил переворот в польской поэзии.



Новое слово поэт сказал прежде всего своими балладами, использовав в них народные песни и легенды. Он ввел в литературу не только фольклорные сюжеты, образы и приемы, но и народные понятия о правде, долге, справедливости. А когда в 1823 г. вышел в свет второй том «Поэзии» Мицкевича с драматической поэмой «Дзяды» (это название народного обряда поминания умерших), читатель уже нашел в нем сцену сурового посмертного возмездия помещику, бесчеловечно относившемуся к своим крестьянам.



Мицкевич-романтик превозносил патриотическое чувство, энтузиазм, выражая тем самым веру в революционный подъем, в способность нации на подвиг освобождения.



В поэмах Мицкевича «Гражина» (1823) и «Конрад Валленрод» (1828), посвященных борьбе литовского народа против крестоносцев, появляется романтический герой.



Он даже жертвует своей жизнью, чтобы спасти родину, пробудить патриотическое чувство в своих соотечественниках, показать им пример самопожертвования.



Призывы Мицкевича обращены были прежде всего к молодому поколению. Именно его назвал поэт в своей «Оде к юности» (1820) силой, способной повести мир по новому пути, приблизить «зарю свободы» и восход «солнца избавления». Когда в ноябре 1830 г. в Варшаве вспыхнуло национально-освободительное восстание, стихи Мицкевича печатались в повстанческих газетах, издавались брошюрами. Самого же поэта тогда не было на родине.



Виленские кружки революционной молодежи были раскрыты еще до варшавского восстания, а их участники арестованы и высланы.



В 1824 г. Мицкевичу пришлось покинуть Литву.

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