Cочинение ««Рабочий роман» в английской литературе»

Значительным явлением в литературной жизни послевоенной Англии стали романы о рабочих. «Рабочий роман» представлен творчеством таких писателей, как Силлитоу, Чаплин, Барстоу. Творческая судьба каждого из этих писателей сложилась по-своему, однако в 50-60-е годы их вклад в английскую литературу был не только ощутим, но и принципиально важен; основная тема их произведений - жизнь рабочего человека, его внутренний мир, его чувства, повседневные заботы и трудности. Традиции «шахтерского романа» Лоуренса получили в английском рабочем романе послевоенных лет свой отклик и дальнейшее развитие.



Одно из самых значительных явлений современной английской литературы - творчество Джона Фаулза (John Fowels, p. 1926). Современная критика оценивает Фаулза как самый интересный талант. Главная проблема его произведений - обретение самосознания как необходимого условия для достижения свободы. Поиск своей «подлинности», аутентичности осуществляется основными героями произведений Фаулза.



Фаулз видит главное назначение литературы в том, чтобы способствовать духовному совершенствованию человека; он считает, что литература должна быть гуманной и серьезной, иметь высокие нравственные цели. В своем стремлении следовать этическим нормам классики Фаулз и привлекает к себе внимание очень многих читателей. И сколь ни различны темы и стилистика романов Фаулза, их стержневые проблемы едины. В своей вере в будущее романа, в его способность влиять на духовную жизнь общества Фаулз последователен и стоек; для него роман - это «возможность выразить свой взгляд на жизнь», и Фаулз с мастерством и тактом пользуется этой возможностью. Герои его произведений претерпевают сложный процесс духовной эволюции, избавляясь от мнимых истин, от ложных представлений, от эгоцентризма и прагматизма. Они обретают себя и постигают жизнь в ее многоаспектности, красоте и сложности.



Успех к Фаулзу пришел с выходом его первого романа «Коллекционер» (The Collector, 1963), он был закреплен его последующими романами «Маг» (The Magus, 1965), «Женщина французского лейтенанта» (The French Lieutenant's Woman, 1969), «Башня из черного дерева» (The Ebony Tower, 1974) и другими книгами (рассказы, эссе, повести). Ориентируясь на классические традиции в своем творчестве, эстетические принципы, Фаулз называет себя «социальным демократом», сторонником «английского социализма»; он выступает за сохранение природы и поддерживает движение «зеленых».



В своем эссе «Острова» Фаулз назвал два основных источника, ставших для него особенно важными: миф об Одиссее и «Бурю» Шекспира. Темы поиска и странствия приобретают в этом смысле важное значение в его произведениях, а странствия в глубинах своего сознания, стремление разобраться в самом себе и понять новое выходят на первый план. А образ острова, с которым он сопоставляет и всю вселенную, и, конечно, Англию, и каждую личность, проживающую свою жизнь в поисках ответов на вопросы: кто я, почему я здесь, что меня окружает, - образ острова становится ключевой метафорой его творчества.



Как и в предшествующие периоды своего развития, английская литература многоаспектна, ее художественные обретения и поиски интересны и значительны.