Cочинение «Трудовой подвиг работников тыла»

Навсегда останется в памяти народа героизм работников тыла, не жалевших сил для фронта. Основной рабочей силой на заводах и в совхозах стали женщины, старики, дети. Полуголодные, они выдавали по две нормы , не считаясь с лишениями.



Промышленность в годы войны почти полностью работала для фронта. Главным лозунгом военного времени был « Всё для фронта, всё для победы!».



Во время Великой Отечественной войны в нашем городе (тогда он назывался Сталинском) работало несколько заводов, обеспечивающих фронт. Это завод КМК (металлургический), выпускавший броню для танков Т-34, НКАЗ (алюминиевый завод), где делались детали для самолётов, машиностроительный, выпускавший во время войны автоматы. Два последних были эвакуированы из оккупированных немцами территорий и уже на месте перестраивались и давали продукцию.



Люди в тылу жили трудно, но верили в победу и всё делали для неё.



Встречаться с ветеранами, пережившими войну, всегда очень интересно и ответственно, ведь их уже немного осталось в живых и тем важнее для нас не просто послушать их рассказы, а записать их, как важные свидетельства людей, живших в военное время.



Моей собеседницей стала ветеран труда, труженица тыла Иллария Фёдоровна Бревнова. Сейчас Илларии Федоровне уже 88 лет, но она очень хорошо помнит военное время и рассказала мне о своей работе в тылу.



Перед самой войной Иллария Федоровна закончила Учительский институт в нашем городе. Весть о войне была для неё неожиданной как и для всех советских людей. Иллария Фёдоровна в эти июньские дни готовилась к выпускным экзаменам в институте. В сентябре девушку направили работать в сельскую школу, преподавать историю в средних классах. Иллария Фёдоровна к тому времени уже была замужем, её муж Павел Васильевич работал механиком на хлебокомбинате №1, специалистом он был очень хорошим, поэтому на фронт его не взяли, а оставили на этом важном производстве. Ведь обеспечение хлебом – очень важная задача и военное и в мирное время. Илларии Федоровне приходилось жить в деревне, находившейся за несколько километров от города, поэтому виделись с мужем только на выходных , да и то в город частенько приходилось идти пешком, с транспортом было трудно.



Иллария Фёдоровна вспоминает, что в школе не хватало учебников, тетрадей, писали на обёрточной бумаге, на газетах. В школе проводились политинформации о делах на фронте, ребята вместе с учителями работали на колхозных полях.



Через год Иллария Федоровна решила работать вместе с мужем на хлебокомбинате. Её задачей было получать наряд на муку, следить за поставками хлеба госпиталям, больницам, рабочим столовым. Необходимо было обеспечить население хлебом – это была важнейшая задача. В цехах хлебокомбината работали женщины, молодёжь, дети. Школьники приходили на комбинат после уроков и помогали взрослым чинить формы для хлеба. Формы были металлические, часто они падали на пол и деформировались. Этим формы нужно было придать прежний вид при помощи молотков. До сих пор помнит Иллария Федоровна, какой грохот стоял в цехах, где работали ребята, но их труд был также нужен и важен для комбината.



В 1943 году муж Илларии Федоровны Павел Васильевич ушёл на фронт. Несмотря на то, что ему давали бронь, ведь хороший механик на комбинате многого стоил, Павел решил, что он должен воевать. На фронте он был танкистом. В 1944году в одном из боёв Павел Васильевич погиб. Иллария Федоровна со слезами на глазах показывала нам письма и открытки, которые присылал ей с фронта муж. С особенным трепетом рассматривали мы награды Павла Васильевича, похоронку , фронтовые фотографии.



День Победы надолго запомнился Илларии Федоровне. В этот день всех работников собрали на торжественный митинг, все радовались, плакали. Но работа в этот день не прекращалась, ведь город всегда нуждается в продовольствии. А хлеб- главный продукт и в военное время, и в мирное.



Ещё 12 лет проработала Иллария Федоровна на хлебокомбинате, занималась нужным и важным делом. А потом решила продолжить учёбу, получить уже теперь высшее образование и поступила в Педагогический институт. Закончив его, много лет работала в школах города.



Иллария Федоровна возглавляет большую семью: второй муж Илларии Федоровны был тоже фронтовиком, дочери и внуки пошли по её стопам, стали педагогами, в семье подрастают правнуки.



За работу во время войны у Илларии Федоровны несколько наград: медаль за победу в Великой Отечественной войне, медаль за трудовые успехи, несколько юбилейных медалей, недавно вручили очередную - к 65- летию Победы.



Работники тыла стояли в одном ряду с доблестными солдатами Советской армии и ковали победу для фронта. Они делали танки, пушки, самолёты, плавили сталь, добывали уголь, растили хлеб. Труженики тыла заслуживают такого же уважения и почёта, как и солдаты, воевавшие на полях сражений.