Сочинение Давыдов и Разметнов как организаторы коллективного труда колхозников.

Роман М. А. Шолохова “Поднятая целина” — это вдохновленный рассказ влюбленного в людей человека о борьбе за утверждение нового в жизни.

Давыдов, путиловский рабочий, балтийский моряк, направлен партией строить новую жизнь в деревне. В хуторе Гремячий Лог он собирает вокруг себя все лучшее, все передовое. С первой встречи в нем ощущается большая внутренняя собранность, в нем чувствуется сила. Источник его силы — осознание необходимости для народа страны того дела, ради которого сюда послала его партия; в его связи с массой. И эта убежденность в своей правоте помогает ему найти верное решение в новом для него деле — колхозном строительстве. Он понимает, что главное — это человек, и общаться с ним надо осторожно. Правда, начал было и он покрикивать на казачков, но у него достаточно сил, чтобы взять “себя за шиворот” и признать свои ошибки. Народ ценит, когда к нему идут с открытой душой, и воздает сторицей за душевное тепло. К Давыдову тянется человек чистого сердца — Кондрат Майданников. Открылся ему и Иван Аржанов — тот, что “с детства залез в свою раковину и створки захлопнул”. Люди видят в Давыдове близкого им человека и стараются ему помочь.

Писатель не навязывает нам своего мнения, он лепит своих героев и нам открываются их качества, их красота в действиях, мыслях, поступках.

Так мы знакомимся и с Андреем Разметновым. Доверие к человеку — в самом душевном складе Разметнова. Это чистый и искренне преданный человек. Но он недостаточно грамотен и плохо раз бирается в сложных процессах классовой борьбы. Но главное, что роднит его с Давыдовым, это человечность. Полную чашу горя пришлось испить ему в гражданскую войну — надругались белоказаки над его женой, вскоре за ней умер и его сын. Но Андрей, пройдя через невероятные страдания, не ожесточился сердцем, не утратил доброты, отзывчивости. Песня любви отозвалась в сердце Разметнова. Любовь к погибшей жене, умершему сыну пронес Разметнов через всю свою жизнь. В подвиге вечной любви и раскрывается более полно весь Разметнов.

Находит в себе силы Семен Давыдов, чтобы выкарабкаться, побороть свою слабость, порвать с Лушкой. И если связь с Лушкой унижала Давыдова, то любовь Вари возвышала. Эта прекрасная девичья любовь противостоит циничному, расчетливому чувству Лушки. Много общего в этих людях, которые встретились в донском хуторе Гремячем, но еще более их роднят внутренняя красота, чистота их чувств и верность. .