Сочинение Декамерон - Характеристика образов Рассказчиков и рассказчиц новелл

Боккаччо "Декамерон" - сочинение "Характеристика образов Рассказчиков и рассказчиц новелл"







Рассказчики и рассказчицы новелл — трое молодых людей (Памфило, Филострато, Дионео) и семь дам (Пампинея, Фьям-метта, Филомена, Эмилия, Лауретта, Нейфила, Элисса), которые, встретившись во флорентийской церкви Санта Мария Новелла, решают удалиться из охваченной чумой Флоренции (время действия — 1348 г. , печально прославленный страшным чумным поветрием) в загородное поместье. Встреча происходит во вторник, в среду они покидают город и в среду же, через две недели, в него возвращаются, один раз за это время поменяв свое местопребывание (в начале Дня Третьего). Новеллы рассказываются в течение десяти дней (отсюда название сборника), с перерывами на пятницу (по религиозным соображениям: пятница — день смерти Христа) и субботу (отведенную под гигиенические процедуры). Каждый Р. рассказывает вдень по одной новелле: итого получается сто новелл. Кроме того, Р. наслаждаются природой и искусством: все дни завершаются пением канцоны, которую исполняет один из них. Все трое молодых людей имеют возлюбленных среди своих спутниц, с остальными связаны родством; в качестве любовных пар исследователями обычно назывались Дионео — Фьямметта, Памфило — Нейфила и Филострато — Филомена, но текст прямых оснований для этого не дает. Возраст молодых людей — от 25 лет и старше, возраст дам между 18 и 28, т. е. они уже миновали обычный в ту эпоху брачный возраст (между 14 и 18). Дамы — «разумные и родовитые, красивые, добрых нравов и сдержанно приветливые», в кавалерах даже чума «не охладила любовного пламени». Дам — семь по числу дней недели, планет, природных и богословских добродетелей, свободных искусств. Их имена отсылают к прославленным героиням поэзии (Вергилия, Данте и Петрарки), в том числе к раннему творчеству самого Боккаччо — в мире декамероновской «рамы» им принадлежит роль муз. Мужчины воплощают разные типы отношения к любви, и все трое в какой-то степени представляют автора. Соединившись (что дает совершенное число — десять), они образуют идеальное общество, построенное на началах разума, добродетели и красоты, сочетающее свободу и порядок (выборность и сменяемость короля или королевы, которые правят слугами, дают тему Дня и устанавливают последовательность Р. ) и противопоставленное тому социальному хаосу, который царит в охваченном чумой внешнем мире.

