Сочинение Джованни Боккаччо

"Джованни Боккаччо"



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Джованни Боккаччо (итал. Giovanni Boccaccio; 1313, Чертальдо — 21 декабря 1375, Чертальдо близ Флоренции) — знаменитый итальянский писатель и поэт, представитель литературы эпохи раннего Возрождения.



Автор поэм на сюжеты античной мифологии, психологической повести «Фьямметта» (1343, опубликована в 1472), пасторалей, сонетов. Главное произведение — «Декамерон» (1350—1353, опубликовано в 1470) — книга эротических, реалистических новелл, проникнутых гуманистическими идеями, духом свободомыслия и антиклерикализма, неприятием аскетической морали, жизнерадостным юмором, многоцветная панорама нравов итальянского общества. Поэма «Ворон» (1354—1355, опубликована в 1487), книга «Жизнь Данте Алигьери» (ок. 1360, опубликована в 1477).



Родился в Париже, но всю сознательную и творческую жизнь был связан с такими центрами культуры итальянского Ренессанса, как Неаполь и Флоренция. Был внебрачным сыном француженки благородного происхождения и богатого флорентийского купца, по настоянию которого в очень раннем возрасте стал изучать право, банковское и торговое дело в компании Барди - знаменитого купеческого семейства.



С 1330 года находился при отце в Неаполе, который был поставщиком двора неаполитанского короля Роберта Анжуйского. Именно этот государь, покровитель искусств, заметил дар юного Боккаччо, который, по собственному его признанию, стал сочинять стихи, как только выучил буквы. Творческое призвание Боккаччо, его интерес к изящным искусствам и классическим древностям были поддержаны и получили развитие в общении с кругом художников, поэтов и мыслителей, приближенных ко двору Роберта Анжуйского.







В разное время при этом блестящем дворе находились Джотто, Чино да Пистойя, Варлаам Калабрийский; королевским библиотекарем, который давал уроки молодому Боккаччо, был Паоло Перуджино. Любовь к встреченной в Неаполе Марии д\'Аквино, побочной дочери короля, вдохновила многие произведения любовной лирики Боккаччо.



Именно во время пребывания в Неаполе на могиле Вергилия Боккаччо поклялся посвятить всю свою жизнь служению изящным искусствам и поэзии. Здесь в молодые годы он создал несколько пользовавшихся популярностью произведений: \"Охота Дианы\" - поэтическое сочинение в терцинах (около 1336), в котором благородные неаполитанские дамы представлены героинями античных мифов - спутницами богини Дианы, \"Филострато\" (1338 г. ) - поэма в октавах на темы Троянского цикла, \"Тесеида\" (1339). Все эти сочинения написаны на народном итальянском языке - так называемом \"вольгаре\" и часто являются переделками сюжетов южнофранцузских средневековых произведений.



В 1340 году Боккаччо по настоянию отца возвращается во Флоренцию. За исключением небольшого срока в 1351, когда он находился в стесненных обстоятельствах после смерти отца, он избегал занимать постоянные должности в коммунальной иерархии или на службе у влиятельных лиц. При этом в течение жизни Боккаччо охотно исполнял почетные дипломатические миссии от имени Флорентийской республики, был членом посольств, отправляемых в Романью (1351. ), в Равенну и Рим (1367), Неаполь (1351), Авиньон (1354 и 1365 ), Венецию (1367 и 1368. ). Очевидно, что Боккаччо пользовался уважением и авторитетом среди сограждан.



В период жизни во Флоренции создал прославившие его прозаические сочинения: \"Фьяметта\" (1343), \"Декамерон\" (1348-1353), а также поэтический цикл \"Фьезоланские нимфы\" (1345). Литературный шедевр Боккаччо \"Декамерон\" стал образцом совершенства языка и стиля для итальянских авторов, классикой мировой литературы. \"Декамерон\" представляет собой сто историй, рассказанных от имени благородных флорентийских дам и молодых людей; повествование проистекает на фоне эпидемии чумы (\"черной смерти\"), от которой скрывается благородное общество в загородном имении, и исполнено тонкого психологизма и неожиданных коллизий.



С 1340-х гг. Боккаччо работал над \"Генеалогией языческих богов\" (сочинение в 15-ти книгах, посвященное разбору античной мифологии, в том числе географии мифов). В 1350 он знакомится с Петраркой, ставшим его лучшим другом. Вокруг Боккаччо образовался кружок гуманистов, среди которых впоследствии прославились Колюччо Салютати и Филиппо Виллани.







Кроме того, Боккаччо выхлопотал у отцов города учреждение кафедры греческого языка, которую занял грек из Калабрии Леонтий Пилат (1359). Боккаччо не только принял учителя в собственном доме и содержал за свой счет, но также приобретал для нужд обучения ценные греческие рукописи и, видимо, осуществлял литературную обработку переводов Леонтия с древнегреческого. Хотя Леонтий Пилат был не самым лучшим и образованным комментатором \"Илиады\" и \"Одиссеи\", но все же он смог подготовить для Запада первый латинский перевод гомеровских поэм.



Боккаччо также сделал все возможное для того, чтобы флорентийские власти предоставили Петрарке возможность безбедно жить и творить во Флоренции, но тот уклонился от предложенной чести. Дружеское общение и переписка двух великих гуманистов продолжалась многие годы, в частности, в начале 1360-х гг. - в период тяжелых потрясений и нравственных исканий - Боккаччо сам пользуется гостеприимством Петрарки: переезжает в 1363 в Венецию, где тот обосновался.



В последний период жизни наряду с продолжением работы над \"Генеалогией языческих богов\" (вплоть до 1371) главным делом Боккаччо стало прославление личности и творчества Данте - великого предтечи гуманизма. Боккаччо пишет \"Комментарии к Божественной комедии\" (около 1362), что впоследствии стало традиционным для гуманистов, \"Похвальное слово Данте\" (около 1360), а также, перед самой смертью, цикл публичных лекций о нем, прочитанных в церкви Св. Стефана во Флоренции.







Эти произведения были единственными сочинениями, написанными Боккаччо на вольгаре в зрелый период его жизни. Боккаччо теперь предпочитает писать произведения на латыни и в более серьезных жанрах, чем прежде. В 1351-1367 он написал на латинском \"Буколическую поэму\" (подражание Вергилию), трактаты \"О несчастьях знаменитых людей\" и \"О знаменитых женщинах\" (более ста биографий от Евы до королевы Иоанны Неаполитанской, наследницы короля Роберта). Этот последний трактат по своему настрою представляет собой полную противоположность юношеским сочинениям, полным духа гедонизма, таким как \"Охота Дианы\" и др.



В конце 1350-х - начале 1360-х Боккаччо пережил глубокий душевный кризис, причину которого одни биографы видят в любовных неудачах и разочарованиях, другие, напротив, в закономерном обретении духовной зрелости путем серьезных религиозных исканий. В 1362 Боккаччо даже принял духовный сан под влиянием монаха Джоаккино Чани и не только отрекся от гедонистического духа прежних сочинений, но и стал утверждать, что даже признанные церковью институты брака и семьи опасны и пагубны для культурного и нравственного развития.







Такая нетерпимость к женщинам, которую Боккаччо стал проявлять в последний период жизни, вызвала полемику со стороны других гуманистов, например, Леонардо Бруни. Но, видимо, именно это обстоятельство позволило флорентийскому епископу, хорошо знавшему Боккаччо, аттестовать автора \"Декамерона\" и множества любовных стихотворений, известного своими сердечными увлечениями и оставившего после себя несколько незаконнорожденных детей, как \"мужа безупречной чистоты веры и нравов\".