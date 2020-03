Дойл А.К. - Вариант 1

Артур Игнатиус Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в столице Шотландии г. Эдинбурге на Пикарди-плейс. Его отец Чарльз Алтамонт Дойл, художник и архитектор, женился в возрасте двадцати двух лет на Мэри Фоли, молодой женщине семнадцати лет, в 1855 году. Мэри Дойл имела страсть к книгам и была главным рассказчиком в семье, наверное именно поэтому, в последствии Артур очень трогательно вспоминал о ней. К сожалению, отец Артура был хронический алкоголик, и поэтому семья иногда бедствовала, хотя глава семьи и был, по словам своего сына, очень талантливым художником. В детстве Артур много читал, имея совершенно разносторонние интересы. Его любимым автором был Майн Рид, а любимой книгой — «Охотники за скальпами».



После того, как Артур достиг девяти лет, богатые члены семейства Дойл предложили оплачивать его обучение. В течение семи лет он должен был ходить в школу-интернат иезуитов в Англии в Ходдер — подготовительная школа для Стоунихерста (большая закрытая католическая школа в Ланкашире). Спустя два года Артур перебрался из Ходдера в Стоунихерст. Там преподавали семь предметов: азбуку, счет, основные правила, грамматику, синтаксис, поэзию, риторику. Питание там было достаточно скудное и не имело большого разнообразия, которое, тем не менее, не сказывалось на здоровье. Телесные наказания были суровыми. Артур в то время часто подвергался им. Орудием наказания служил кусок резины, размером и формой напоминавший толстую галошу, которым били по кистям рук.



Именно в течение этих трудных лет, учась в школе-интернате, Артур понял, что обладает талантом к сочинительству историй, поэтому он был часто окружен собранием из восхищенных молодых студентов, слушающих удивительные истории, которые он сочинял, чтобы развлечь их. В одни из Рождественских каникул, в 1874 году, он на три недели, по приглашению своих родственников, едет в Лондон. Там он посещает: театр, зоопарк, цирк, Музей восковых фигур мадам Тюссо. Он остается очень доволен этой поездкой и тепло отзывается о своей тетушке Аннет, сестре отца, а также дядюшке Дике, с которым, в последствии, будет находиться, мягко сказать, не в дружеских отношениях, в связи с несовпадением взглядов на его, Артура, место в медицине, в частности, должен ли он будет стать католическим врачом… Но это далекое будущее, а пока еще предстоит закончить университет…

На последнем годе обучения Артур издает журнал колледжа и пишет стихи. Кроме того, он занимается спортом, главным образом крикетом, в котором достигает неплохих результатов. Он отправляется в Германию в Фельдкирх учить немецкий язык, где продолжает с увлечением заниматься спортом: футбол, футбол на ходулях, катание на санках. Летом 1876 года Дойл едет домой, но по дороге заезжает в Париж, где живет несколько недель у своего дяди. Таким образом, в 1876 году он получил образование и был готов к встрече с миром, а также желал восполнить некоторые из недостатков его отца, который к тому времени стал сумасшедшим.



Традиции семейства Дойл диктовали следовать артистической карьере, но все же Артур решил заняться медициной. Это решение было принято под влиянием доктора Брайена Чарльза, степенного, молодого квартиранта, которого мать Артура взяла, чтобы как-то сводить концы с концами. Этот доктор получил образование в Университете Эдинбурга, и поэтому Артур решил учиться там же. В октябре 1876 года Артур становится студентом медицинского университета, перед этим столкнувшись еще с одной проблемой — не получением заслуженной им стипендии, которая так была нужна ему и его семье. Учась, Артур встречался со многими будущими известными авторами, такими как, Джеймс Барри и Роберт Луи Стивенсон, которые также посещали университет. Но наибольшее влияние на него оказал один из его преподавателей — доктор Джозеф Белл, который был мастером наблюдательности, логики, выводов и обнаружения ошибок. В будущем он послужил прототипом Шерлока Холмса.



Учась, Дойл старался помочь своей семье, которая состояла из семи детей: Аннет, Констанции, Каролины, Иды, Иннеса и Артура, который и зарабатывал деньги в свободное от учебы время, путем ускоренного изучения дисциплин. Он работал и аптекарем, и помощником различных докторов… В частности, в начале лета 1878 года Артур нанимается учеником и фармацевтом к доктору из беднейшего квартала Шеффилда. Но уже через три недели доктор Ричадсон, так его звали, расстается с ним. Артур не оставляет попыток подзаработать пока имеется возможность, идут летние каникулы, и через некоторое время попадает к доктору Эллиоту Хору из деревни Рейтон из Шроншира. Эта попытка оказалась более успешная, в этот раз он проработал 4 месяца до октября 1878 года, когда необходимо было приступать к занятиям. Этот доктор хорошо отнесся к Артуру, и поэтому следующее лето он вновь провел у него, работая ассистентом.



Дойл много читает и спустя два года после начала образования решает попробовать себя в литературе. Весной 1879 года он пишет маленький рассказ Тайна долины Сэсасса (The Mystery of Sasassa Valley), который публикуется в Chamber’s Journal в сентябре 1879 года. Рассказ выходит сильно порезанным, что огорчает Артура, но полученные за него 3 гинеи вдохновляют его писать дальше. Он отсылает еще несколько рассказов. Но удается опубликовать только Рассказ американца (The American?s Tale) в журнале London Society. И все же он понимает, что так он тоже может зарабатывать деньги. Здоровье его отца ухудшается, и его помещают в психиатрическую лечебницу. Таким образом, Дойл становится единственным кормильцем своей семьи.



В 1880 году, двадцати лет отроду, учась на третьем курсе университета, друг Артура, Клод Аугустус Куррье, предложил ему принять должность хирурга, на которую претендовал сам, но не смог ее принять по личным причинам, на китобое «Надежда» под командованием Джона Грея, который отправлялся в районе Северного Полярного Круга. Сначала «Надежда» остановилась около берегов острова Гренландия, где бригада перешла к охоте на тюленей. Молодой студент был потрясен зверством этого. Но, в тоже время, он наслаждался духом товарищества, на борту судна и последующая охота на кита очаровывало его. Это приключение нашло место в его первой истории, касаемой моря, пугающий рассказ Капитан «Полярной Звезды» (The Captain of the ’Pole-star’). Без большого энтузиазма, Конан Дойл возвратился к занятиям осенью 1880, проплавав в общей сложности 7 месяцев, заработав около 50 фунтов.

