Сочинение «Драматизм его (Лаврецкого) положения заключается ... в столкновении с теми понятиями и нравами, с к

Иван Сергеевич Тургенев освещает в своем романе «Дворянское гнездо» развитие русской интеллигенции. Главный герой, Лаврецкий, находится на распутье между устаревшими порядками общества и новыми, прогрессивными идеями, которые в высшей степени искажены патриархальными традициями. Судьба его – яркое доказательство несостоятельности передовых людей той эпохи. В чём же заключается трагизм поколения Лаврецкого?



В судьбе этого героя Тургенев показывает духовную драму «лишних людей», которые появились в среде дворянской интеллигенции 30-40-х годов. Воспитанный в тепличной обстановке «дворянского гнезда», Лаврецкий оторван от народной почвы. Именно поэтому его попытка усовершенствовать хозяйство не увенчалась успехом: простые люди просто не понимают этого барина. Их сознание закостенело на определенном этапе, поэтому и нововведения воспринимаются негативно.

Тургенев правдиво показывает, как вековая зависимость крепостного крестьянства от власти и самодурства его господ развила в них терпение, смирение и почти фанатичную покорность. Мог ли Лаврецкий изменить то, что складывалось веками? «Дворянское гнездо» с такой глубокой силой раскрывало трагический характер жизни лучших людей русского общества (а Лаврецкий именно таким и был), что становится понятно, почему так драматично сложилась судьба главного героя. Он не смог реализовать себя ни как новатор ведения хозяйства, ни как общественный деятель, ни как примерный семьянин.



Почему же Лаврецкий не смог воплотить свои идеи в жизнь, несмотря на их «правильность»? Проницательному Тургеневу было видно, что его главному герою грозит болезнь дворянской интеллигенции. То, что Гончаров точно и удачно определил словом «обломовщина». Но Лаврецкий хотя бы пытается как-то претворить свои мечты в жизнь: применяет свои мысли на практике, создает семью.



Семья … Безусловно, это самое важное, что есть у человека. Истинную ценность семейного счастья знал и Лаврецкий. Почему же он не стал счастливым? Здесь снова герой сталкивается с правилами «застоявшегося» общества. Его жена изменяет ему, делает из него посмешище, а он даже не может с ней развестись. Почему? Да потому, что девушка, которую любит Лаврецкий – чистое и невинное создание, для нее само слово «развод» - грех, несущий в себе жестокую кару. Вот он, отрицательный отпечаток фанатичной религиозности! Да, высокая нравственность необходима обществу, которое погрязло в грехе. Но всё хорошее хорошо в меру. Как объяснить девушке, которая ещё только начинает жить, что любовь не может быть грехом, причём такая, как у Лаврецкого и Лизы? Как преодолеть этот барьер? Лаврецкий всю жизнь живет и сокрушается, но ничего не может поделать. Да и как тут не сокрушаться?



Лаврецкий, полный надежд и высоких стремлений юноша, мечтает о лучшей жизни не только для себя, но и для всей России. Но что от этого осталось после «столкновения с понятиями и правилами» общества? Все радужные мечты и надежды разбились о крепкую стену общественной закостенелости. Виноват ли в этом Лаврецкий? Ведь многие крестьяне обвиняли его в «пустословии», бездействии. Разве можно было протестовать, бороться в той исторической обстановке, которая, как паутина, обвила все стороны жизни людей? И люди мыслящие вынуждены были либо смирится с окружающей действительностью, либо умереть. Другого положительному герою Тургенева было не дано.



Нравственный смысл романа заключается в утверждении прекрасного в человеке, в возвышении твёрдости духа и характера перед лицом больших испытаний в жизни. Лиза могла ещё бороться – она молода и полна жизни, мир её идеален. Лаврецкий же человек, на долю которого выпало много испытаний: трудное детство и юность, разочарования в семейной жизни, непонимание обществом… Откуда герою было взять сил для новой борьбы?. . .



Прав был Н. А. Добролюбов, говоря: «Драматизм его (Лаврецкого) положения заключается … в столкновении с теми поколениями и правами, с которыми борьба действительно устрашит самого энергичного и смелого человека…» Драма Лаврецкого – это драма всей России. .