Сочинение «Друг свободы», «сатиры смелый властелин» Фонвизин

Денис Иванович Фонвизин — один из наиболее выдающихся деятелей литературы XVIII века. Его любовь к театру зародилась в юности, и талант будущего драматурга заметили еще его гимназические учителя. С течением времени углублялись просветительские взгляды Фонвизина, крепло его стремление вмешиваться своими произведениями в самую гущу событий русской общественной жизни. Фонвизин по праву считается создателем русской общественно-политической комедии. Его знаменитая пьеса “Недоросль” превратила усадьбу Простаковых в средоточие пороков, “злонравия достойных плодов”, которые драматург обличает со свойственными ему злословием, сарказмом, иронией.

“Недоросль” — произведение многотемное. Здесь поднимаются вопросы о неуклонном исполнении “должности” каждым гражданином, о характере семейных отношений в современной автору России, о системе воспитания и образования. Но главными, несомненно, становятся проблемы крепостного права и государственной власти.

В первом же действии мы попадаем в атмосферу помещичьего произвола. Тришка сшил кафтан Митрофану “изряднехонько”, но это не спасает его от брани и порки. Старая нянька Митрофана Еремеевна безмерно предана своим господам, но получает от них “по пяти рублей на год да по пяти пощечин на день”. Простакову возмущает то, что крепостная девка Палашка, заболев, лежит, “как будто благородная”. Произвол помещиков привел к полному обнищанию крестьян. “С тех пор как все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Такая беда!” — жалуется Простакова. Но помещики твердо знают, что они защищены всей системой государственной власти. Именно общественное устройство России позволило Простаковым и Скотининым по-своему распоряжаться в своих имениях.

На протяжении всей комедии Фонвизин подчеркивает “скотскую” сущность Простаковой и ее брата. Даже Вральману кажется, что, живя с господами Простаковыми, он “фсе с лошадками”. Ничуть не лучше будет и Митрофан. Автор не просто выставляет на посмешище его “познания” в науках, нежелание учиться. Фонвизин видит, что в нем живет все тот же жестокий крепостник.

Огромное влияние на формирование людей, подобных Митрофану, оказывает, по мнению автора, не только общая обстановка в дворянских усадьбах, но и принятая система образования и воспитания. Воспитанием молодых дворян занимались невежественные иностранцы. Чему мог выучиться Митрофан у кучера Вральмана? Могли ли такие дворяне стать опорой государства?

Группа положительных героев в пьесе представлена образами Правдина, Стародума, Милона и Софьи. Для писателя эпохи классицизма было чрезвычайно важно не только показать общественные пороки, но и обозначить тот идеал, к которому надо стремиться. С одной стороны, Фонвизин обличает государственные порядки, с другой — автор дает своего рода наставления, каким должен быть -правитель и общество. Стародум излагает патриотические взгляды лучшей части дворянства, высказывает злободневные политические мысли. Введя в пьесу сцену лишения Простаковой господских прав, Фонвизин подсказывает зрителям и правительству один из возможных путей пресечения произвола помещиков. Отметим, что этот шаг писателя был неодобрительно встречен Екатериной II, которая прямо дала писателю это почувствовать. Императрица не могла не увидеть в комедии “Недоросль” острую сатиру на самые страшные пороки империи.

Сарказм Фонвизина нашел свое отражение и в произведении, озаглавленном “Всеобщая придворная грамматика”, составленном в форме учебника. Писатель дает меткие характеристики придворных нравов, вскрывает пороки представителей высшего сословия. Назвав свою грамматику “всеобщей”, Фонвизин подчеркнул, что эти черты свойственны монархическому правлению вообще. Придворных он называет льстецами, подхалимами, подлецами. Людей, живущих при дворе, сатирик подразделяет на “гласных”, “безгласных” и “полугласных”, а самым употребительным считает глагол “быть должным”, хотя долгов при дворе не платят.

Екатерина так и не увидела от Фонвизина покорности, а потому вскоре его произведения перестали появляться в печати. Но Россия знала их, так как они ходили в списках. И в сознание своего поколения сатирик вошел как смелый обличитель пороков общества. Недаром “другом свободы” назвал его Пушкин, а Герцен поставил комедию “Недоросль” в один ряд с “Мертвыми душами” Гоголя. .