Сочинение Две героини, две судьбы (Марья Кириловна Троекурова и Маша Миронова по романам «Дубровский» и «Капит

Александр Сергеевич Пушкин в своем творчестве создал целую галерею женских характеров. Его героини очень разные: страстные и порывистые, как Зарема и Земфира из поэм “Бахчисарайский фонтан” и “Цыганы”, нежные и робкие, любящие и верные, как Марья Троекурова и Маша Миронова из романов “Дубровский” и “Капитанская дочка”.

Сравним двух героинь — Машу Троекурову и Машу Миронову — и посмотрим, как характеры их отразились в судьбах.

Марья Кириловна Троекурова предстает перед читателями семнадцатилетней, когда “красота ее была в полном цвете”. Отец любил ее, но обходился сурово, даже жестоко. Лишенная женского общества, Маша выросла замкнутой, мечтательной девушкой, взрастившей себя на романах французских писателей XVIII века. Среди гостей отца “красавица являлась редко”. На учителя-француза она вначале не обратила никакого внимания, “воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового”, а они не казались ей мужчинами. Она выросла в довольстве и богатстве, поэтому полна чувства собственного достоинства. Марья Ивановна Миронова тоже девушка на выданье, но приданое у нее — “частый гребень, да веник, да алтын денег”. Мать говорит про нее, что “Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется, а как тому два года. . . вздумали палить из пушки, так она чуть со страха на тот свет не отправилась”. Обе героини любят своих избранников искренне и преданно, надеются на счастье и просят защиты у своих любимых. Но если Маша Миронова способна оказать сопротивление даже такому решительному и жесткому человеку, как Швабрин, то Маша Троекурова, надеясь на помощь Дубровского, до последнего ждет избавления от нежеланного мужа. И как меняется робкий характер Маши Мироновой! Она решается ехать в Петербург, чтобы вызволить своего любимого, пострадавшего из-за нее.

Гринев общался с Пугачевым, чтобы спасти ее. Теперь настала ее очередь. Откуда взялась решительность и смелость в ее робком сердце? Пережитое горе, смерть родителей, заточение у Швабрина, известие об аресте Гринева — все это закалило Машу Миронову, сделало ее стойкой и решительной. Она оказалась способной постоять за свое счастье, за справедливость. Разговаривая с императрицей, Маша рассказывает, что Гринев для одной ее “подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня”.

Оказалось, что пассивность и покорность Марьи Троекуровой обернулись для нее несчастьем. Можно только догадываться, как сложится ее жизнь с нелюбимым старым князем.

Маша же Миронова вышла победительницей в схватке с жестокой судьбой. Она борется за своего любимого, не боится ехать в столицу, беседовать с императрицей. Она понимает, что, кроме нее, некому заступиться за Гринева, и не просто найти защиту хочет Маша, а добивается торжества справедливости.

Вот почему, мне кажется, роман о Емельяне Пугачеве называется “Капитанская дочка”. Маша Миронова истинная и достойная дочь своих героев родителей. Они до конца были верны своей присяге, а она, дав клятву верности Гриневу, смогла спасти жизнь и честь своего любимого, отстоять свое счастье. Маша Миронова моя любимая героиня. .