Сочинение Две правды о человеке в пьесе М. Горького «На дне»

Пьеса “На дне” - вершина драматургии М. Горького. Центральная идея пьесы - спор о человеке, о том, что такое человек, что ему нужнее -правда, зачастую жестокая, или красивая ложь. Авторскую позицию выражает Сатин, противоположную - Лука. Пьеса имела грандиозный успех по выходе, но сам автор был ею недоволен. Читателю же поневоле больше нравится гуманизм и человечность Луки, чем пламенные слова, произнесенные шулером: “Человек - это звучит гордо!” Сатин, говорящий эти слова, даже и не пытается изменить свое положение: “Работать? Для чего?. . Человек — выше сытости!. . ” Горький не смог найти более “положительного” героя на дне общества, способного произнести слова о гордом Человеке И оттого мы чувствуем фальшь, неестественность в речах Сатина. Недаром позже Горький напишет пьесу “Старик”, в которой попытается лишить образ Луки обаяния, рассказав о темном прошлом своего героя.

Ночлежка для нищих - символ, образ последнего дна, на которое опустились люди, потерявшие смысл жизни, потерявшие надежду и веру в себя. Пьеса начинается с описания ужасной обстановки ночлежки. Все персонажи - “бывшие люди”: Барон - бывший аристократ, Актер- артист, Клещ - рабочий. Кто-то из них уже отчаялся: Актер, Анна, Пепел, Настя ищут выход в мечтах, и только Клещ действительно хочет вырваться отсюда. Крайнюю позицию занимает Сатин, презирающий труд и любые социальные условности.

С появлением Луки с его философией любви и жалости к человеку однообразная жизнь ночлежки меняется. Первоначально Лука был задуман как отрицательный персонаж, в то время как Сатин — положительный.

. Но автор, будучи писателем-реалистом, создал образ странника намного сложнее и богаче, чем предполагалось сначала. Существует мнение, что в образе Луки пародийно показан Л. Толстой с его философией непротивления.

О самом Луке мы знаем очень немного: странник “лет шестидесяти”. Он добр (во всяком случае, таким он предстает перед нами), он жалеет людей, пытается пробудить в них надежду, проповедует сострадание к человеку. Он считает, что полная правда для человека губительна, поэтому и рассказывает историю о бедняке, жившем одной надеждой — найти праведную землю — и не пережившим разочарования в своей мечте. И действительно, Актер кончает жизнь самоубийством, не вынеся “правды” Сатина. Недаром пьеса заканчивается словами Сатина: “Эх. . . испортил песню. . . дур-рак!”

Лука утешает Анну, обещает ей загробную жизнь: “Отдохнешь там!. . ”, -хотя сам не верит в Бога (“Во что веришь, то и есть. . . ” - уклончиво отвечает он Пеплу на этот вопрос) делает вид, что верит Насте: “Я -верю!. . Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь. . . значит - была она!” Старик дарит надежду Актеру: “Ты. . . лечись! От пьянства нынче лечат. . . Бесплатно. .

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