Сочинение Двенадцать - Революция в поэме Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Революция в поэме Блока «Двенадцать»"



В истории русской культуры начала XX века творчество А. А. Блока — художника, прошедшего путь «среди революций», чутко уловившего и противоречия, и величие своей эпохи, — явление огромной общественной и художественной значимости. Вихрь Октябрьского переворота, в мгновение ока лишивший страну государственности, самобытности, культурных корней, многими представителями творческой интеллигенции был воспринят как Апокалипсис.



Однако, переосмыслив спустя некоторое время революционные события, часть интеллигенции искренне поверила (или заставила себя поверить) в возможность преобразования мира, его поворота к золотому веку. А. Блок был среди тех, кто признал Октябрь 1917 года и попытался его понять. О. Мандельштам в 1918 году очень точно передал атмосферу в среде россиян, принявших революцию:



* Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

* Скрипучий поворот руля.

* Земля плывет. Мужайтесь, мужи…



Преодолевая в ходе своего идейно-творческого развития субъективно-идеалистические представления о мире и искусстве, пережив в поисках правды человеческих отношений и светлые надежды, и трагические разочарования, Блок пришел к осознанию неразрывной связи судьбы художника с судьбами родины, народа, революции. По словам М. А. Бекетовой, Блок «прислушивался к той «музыке революции», к тому шуму от падения старого мира, который непрестанно раздавался у него в ушах ». Свое отношение к происходящим событиям Блок с предельной ясностью выразил в статье «Интеллигенция и Революция»: «Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью». Статья заканчивалась призывом поэта: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».



Октябрьские события сначала окрылили поэта: «Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России». Именно это понимание мировой масштабности события, исторически предначертанного, отразилось в поэме «Двенадцать», ставшей поэтическим символом революции. Романтическая окрыленность и трезвый анализ, лирическая взволнованность и местами едкая саркастическая стилистика поэмы сочетаются с поистине глобальной образностью и смелой реалистической символикой.



Сразу же после появления поэма «Двенадцать» вызвала самые ожесточенные споры и разноречивые толкования. Одни с презрением отвергали ее как «большевистскую», другие видели в ней и ее героях злую пародию на большевиков. Однако сам Блок в записке о «Двенадцати» писал: «…те, кто видит в поэме политические стихи, или очень слепы к искусству, или одержимы большой злобой». По словам поэта, его поэма была написана «в порыве, вдохновенно, гармонически цельно». Поэма «Двенадцать» стала первой поэмой о революции, неразрывно связавшей ее образы с евангельскими мотивами. Не случайно в поэме многократно присутствует число «двенадцать» : это и двенадцать глав в поэме, и двенадцать месяцев в году, и священное число высшей точки света и тьмы (полдень и полночь), и двенадцать человек в отряде, и двенадцать апостолов.



Характерно, что в литературе XX века внимание писателей часто уделяется определенным моментам Евангелия — трагическому периоду от Великого понедельника до Пасхи. Чаще всего мы видим ссылки на распятие Христа и на дни Его страстей. И все же, несмотря на сходство взятых образов, авторы переосмысливают их по-разному. У Блока двенадцать красногвардейцев, мерно отбивающих «державный шаг» по улицам Петрограда, — это двенадцать апостолов революции. Двенадцать идут по пути Христа, идут на Голгофу, обреченные на гибель. «Кровавый стяг», цвета рубища Христа, реет над головами красногвардейцев, превратившихся в символ жертвы. В то же время апостолы — антиподы двенадцати, так как



* И идут без имени святого

* Все двенадцать — вдаль.

* Ко всему готовы,

* Ничего не жаль.



Апостолы революции идут, в отличие от апостолов христианства, уверенные, что им не нужно вожатого свыше. Но



* Впереди с кровавым флагом,

* И за вьюгой невидим,

* И от пули невредим,

* Нежной поступью надвьюжной,

* Снежной россыпью жемчужной,

* В белом венчике из роз

* Впереди — Исус Христос.



В то же время эти двенадцать — символическое обозначение массы. Не случайно только двое из них, Андрюха и Петруха, имеют имена, вульгаризированные имена апостолов Андрея Первозванного, предсказавшего, по преданию, приход христианства на Русь, и Петра, первого христианского епископа (имя Петр также — камень, на котором Христос основал Свою Церковь). У Блока же Петр — убийца. Но ведь и Иисус проводил все свои дни вместе с преступниками, мытарями и блудницами. Да и в Царство Небесное первым вошел разбойник. У двенадцати красногвардейцев есть вера, как и у того разбойника, но они пока сами не знают, во что веруют. Что же, Господь ведет за собой тех, кто не идет с ним по доброй воле. Любая вера — благословение. И в этом смысле раскаяние Петрухи (а точнее, попытка раскаяния) в убийстве Катьки тоже символично.



Новые апостолы идут в новую эру, переступая через кровь, причем довольно легко: усовещенный товарищами убийца Катьки «головку вскидывает, он опять повеселел». Гулящая Катька становится символом искупительной жертвы, имя Екатерина в переводе с греческого значит «чистая». Катька появляется на сцене во второй главе только для того, чтобы в шестой погибнуть вместе со святой Русью от рук неверующих. Катерина символизирует у Блока Россию.

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