Сочинение Эволюция темы Родины в стихах С. Есенина

Многие люди считают, что Родину надо любить за что-то: за красоту, которая нас окружает, за высокий уровень жизни, за авторитет в мире. А некоторые поступают иначе: при возможности, не раздумывая долго, покидают страну. Я считаю, что в этом случае торг неуместен. Любить Родину надо не за что-то, а вопреки, просто любить, как любил её русский поэт Сергей Есенин.



Творчество поэта многогранно, но, прежде всего, он является великим певцом России. Читая стихи С. А. Есенина, понимаешь, что для него не существовало ничего важнее и дороже Родины. Сам поэт признавался: «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в моем творчестве». Ему выпало несчастье (или счастье?) жить в эпоху великих перемен, ломки уклада жизни, в судьбоносную для России эпоху…



С. Есенин – крестьянский сын, для него Родина – это, прежде всего, деревня. Образ России в его стихах складывается из пейзажных зарисовок, описаний национальных обычаев, крестьянского быта. Жизнь русского мужика немыслима без хозяйства, без природы, поэтому поэт вводит образы животных в свои стихи. Корова - кормилица крестьянской семьи. Это, казалось бы, совершенно непоэтическое существо, вырастает у Есенина до символа России. Поэт говорил, что " без коровы нет России".



Автор описывает конкретную бытовую и жизненную ситуацию – старость животного:



Дряхлая, выпали зубы,



Свиток годов на рогах.



Бил ее выгонщик грубый



На перегонных полях.



(«Корова», 1915)



Также узнает читатель и её дальнейшую участь:



Свяжут ей петлю на шее



И поведут на убой.



Жалобно, грустно и тоще



В землю вопьются рога. . .



Это неизбежный исход. . . Это вполне соответствует народному, крестьянскому миропониманию, отношению крестьянина к животным.



Вводя образ собаки в стихотворения, поэт показывает давнюю дружбу этого зверя с человеком. Однако «Песнь о собаке» запоминается, прежде всего, щемящей концовкой:



Покатились глаза собачьи



Золотыми звездами в снег.



(«Песнь о собаке»,1915)



Есенин воспевает святое чувство материнства, свойственное собаке в такой же степени, как и женщине-матери. Животное переживает гибель своих детенышей, которых "хозяин хмурый" утопил в проруби. Это стихотворение – не просто бытовая зарисовка, а символ. Ведь Родина – тоже мать, которой часто приходится оплакивать своих сынов…



1917 год . . . Октябрьская революция … С. Есенин в автобиографии писал: "В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном". Первый период революции, давший крестьянам землю, был встречен поэтом сочувственно. Это нашло отражение в его творчестве:



Листьями звезды льются



В реки на наших полях.



Да здравствует революция



На земле и на небесах!. . .



( «Небесный барабанщик», 1918)



Это стихотворение пронизано оптимизмом, судьба Родины видится мощной и светлой:



Верьте, победа за нами, Новый берег недалек.



Но революция не торопилась оправдать надежды поэта на скорый "мужицкий рай", в ней проявилось много такого, чего Есенин положительно воспринимать не мог. Он пишет, что «история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого, ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал. . . »



Вскоре Есенин пишет стихотворение "Сорокоуст", (1920) первая часть которого наполнена предощущением надвигающейся беды:



Трубит, трубит погибельный рог!



Как же быть, как же быть теперь нам



На измызганных ляжках дорог?. .



Никуда вам не скрыться от гибели,



Никуда не уйти от врага.

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