Сочинение Единство человека и природы в поэме «Мцыри»

Поэма М. Ю. Лермонтова “Мцыри” — произведение романтическое, и, как во всяком произведении этого направления, пейзаж занимает в нем одно из главных мест. Тем самым автор выражает свои взгляды на соотношение мира природы и мира людей. С одной стороны, и человек, и природа изображены Лермонтовым традиционно-романтически: яркая, экзотическая природа, неукротимая и свободная, соответствующая внутреннему миру главного героя, и мир людей — чуждый герою, отнимающий у него свободу, обрекающий на физическую гибель. В этом можно увидеть влияние модной в то время философии о “естественном человеке”, сталкивающемся с губительной силой цивилизации. Но в лермонтовской поэме оказывается невозможным и возвращение человека к “естественному” состоянию. Он представитель иного, людского, “царства” и не может уже жить по законам природы. То есть лермонтовский взгляд на соотношение человека и природы более противоречив и глубок, чем традиционный.

Итак, человек и природа — два особых мира, существующих одновременно и в гармонии, и в противоборстве, и это одна из центральных тем поэмы “Мцыри”.



Немного лет тому назад

Там, где сливался, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,

Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь. . .



Мир, спокойствие в этих словах. Даже бурные реки текут, обнявшись, “будто две сестры”. Вскоре в монастырь привозят мальчика, который



. . . был, казалось, лет шести,

Как серна гор, пуглив и дик

И слаб и гибок, как тростник.



Сравнение с серной дает понять, что это дитя не приживется в обители. Серна — символ свободы, вольной жизни. И все же Мцыри постепенно привыкает к “плену”. “Он уже хотел во цвете лет изречь монашеский обет”, но тут происходит событие, изменившее предопределенную жизнь юноши. Мцыри не может жить спокойно, он грустит по родине. Даже сила привычки не смогла вытеснить тоски по “стороне своей родной”. Он решается на побег. И не случайно он исчезает из обители “осенней ночью”. У романтиков ночь — символ тяжелой, мучительной жизни человека, одинокого, лишенного друзей и защиты, символ опасностей и вражды. “Темный лес” закрывает ему путь на родину. Побег — шаг в неизведанный мир. Что ждет там Мцыри?

Это “чудный мир тревог и битв”, о котором герой мечтал с детства, в который вырвался “от келий душных и молитв”. Мцыри, попавший в монастырь не по своей воле, стремится туда, “где люди вольны, как орлы”. Утром он увидел то, к чему стремился: “пышные поля. Холмы, покрытые венцом дерев. . . ”. Мцыри воспринимает природу одухотворенно. Для него деревья — это “братья в пляске круговой”, горные хребты — в “объятьях каменных”. Он видит в природе ту гармонию, единение, братство, что не дано ему было познать в человеческом обществе.



Кругом меня цвел божий сад;

Растений радужный наряд

Хранил следы небесных слез,

И кудри виноградных лоз

Вились, красуясь меж дерев. . .



Лермонтов наделяет героя поэмы собственной способностью тонко видеть, понимать, любить природу и в этом находить радость бытия. Мцыри отдыхает после мрака монастыря, наслаждается природой. В это утро он повстречал молодую девушку. Тот, кто способен понимать красоту природы, умеет ценить и понимать красоту вообще, человеческую в частности. Поэтому Мцыри говорит, что юная грузинка была “стройна. . .

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