Сочинение Его врагом была пошлость, и он всю жизнь боролся с ней» (по произведениям А. П. Чехова).

Главными врагами Чехова были ложь, лицемерие, пошлость, и всю жизнь он, по мере своих сил, старался бороться с пороками. Свой протест против этого Чехов выражал в своих рассказах. Особенно это хорошо видно в его поздних рассказах, написанных в последние годы жизни. Проанализировав увиденное, Чехов создает рассказы, в которых он протестует против существующей жизни. Ярким примером этого может служить рассказ “Палата № 6”. Он явился как бы отголоском впечатлений, вынесенных с острова-тюрьмы Сахалина. Общество, в котором есть люди, думающие не так, как все, не может такого терпеть, и в конце концов эти неугодные люди оказываются в сумасшедшем доме. В сущности, это было даже не лечебное заведение, а тюрьма. Понять лю дей, находящихся в сумасшедшем доме, невозможно, но находится такой человек, который смог все понять, да поздно, только лишь после того, как сам очутился в этой тюрьме. По выражению современника Чехова, писателя Лескова: “В палате № 6 в миниатюре изображены общие наши порядки и характеры. Всюду — палата № 6. Это Россия. . . ”

Не менее ярким по своей злобности является рассказ “Человек в футляре”. В образе учителя Беликова Чехов высмеивает тех людей, для которых ясны только циркулярные и газетные статьи, где запрещалось что-нибудь; людей, старавшихся между собой и миром поставить своеобразный футляр. Вечными спутниками Беликова являются его страх и его слова: “Как бы чего не вышло”. Под влиянием Беликова плодится пособничество всему подлому, замирает все живое, доброе, честное. Беликовщина — типичное явление общественной жизни России 80—90-х годов прошлого века и характерная черта рабьей психологии вообще. В образе Беликова Чехов протестовал против самодержавного строя, насаждавшего в обществе раболепие, фискальство.

Незадолго до своей смерти Чехов закончил пьесу “Вишневый сад”. Немирович-Данченко увидел в пьесе “тяжелую драму русской жизни”. Разные герои пьесы встречаются нам. Вот перед нами встают образы Раневской и Гаева, живущих сегодняшним днем, образ Пети — этого вечного студента, Лопахина — преуспевающего коммерсанта, поистине сложного человека. Каждый из этих людей выражает свои мысли, свойственные людям своего времени. Для Раневской и Гаева вишневый сад — это воспоминание о детстве, семье, благополучии, предмет гордости. Лопахин ценит не столько сам сад, сколько великолепное имение, заманчивое место для вложения капитала и энергии предпринимателя. Ане кажется, что ее любимый сад неотвратимо уходит. в прошлое, а с ним — и вся “старая жизнь”. Тут сказывается, конечно, и влияние Пети, который видит в этом саду одни только тени прошлого, его мысль: вырваться за пределы сада-имения — охватывает всю Россию. Образ вишневого сада движется, меняется на протяжении пьесы, он наполняется новым значением в процессе жизни пьесы, в сознании читателя и зрителя. Но как бы мы на это ни смотрели, вишневый сад уходит в прошлое, а вместе с ним уходит и прошедшая жизнь.

До последней минуты своей жизни Чехов был верен своим идеалам, даже когда до смерти оставалось всего несколько часов, Чехов выдумывал свой очередной рассказ. .