Ермил Гирин – один из положительных крестьянских образов поэмы. Появляется в главе «Счастливые».

Из рассказа седоволосого попа мы узнаем, что сначала Г. 5 лет служил писарем в конторе. Уже тогда односельчане любили его за честность. При старом князе его уволили, а при молодом единогласно избрали бурмистром. За 7 лет честной и справедливой службы Г. лишь один раз «согрешил»: «…из рекрутчины Меньшого брата Митрия Повыгородил он». За этот поступок героя замучила совесть и чуть не довела его до самоубийства. Благодаря вмешательству князя справедливость восстановили: Митрий отправился служить, причем сам князь обещал о нем заботиться. После этого случая Г. уволился, арендовал мельницу «и стал он пуще прежнего Всему народу люб». Когда же мельницу решили продать, Г. выиграл торги, но у него не оказалось с собой денег, чтобы внести залог. И тогда «чудо сотворилося»: крестьяне на базаре за полчаса собрали Г. 1000 рублей. Но Г. затаил обиду на тех, кто пытался отобрать у него мельницу: «Не дорога мне мельница, Обида велика». Поэтому герой, имея «все, что надобно Для счастья: и спокойствие, И деньги, и почет», принял участие в крестьянском восстании. Он отказался усмирять бунтующих крестьян. За это Г. посадили в острог. .