Образ Ермила Гирина (по поэме «Кому на Руси жить хорошо»)

Николай Алексеевич Некрасов, создавая в поэме “Кому на Руси жить хорошо” широкую картину жизни, населяет ее и различными типами характеров: это и мужики-странники, ищущие счастливого, поп и помещик, попадающиеся на их пути, а больше всего, конечно, крестьян, убогих и вполне благополучных, как Ермила Гирин. В бесплодных поисках ходят наши странники, пока не посоветовали им найти Ермилу Гирина:

“А вам бы, други милые.

Спросить Ермилу Гирина”.

По мнению знающих его, Ермил — счастливый человек. Его ценят окружающие, уважает помещик, Гирин занимается полезным делом — содержит мельницу, на которой работает, не обманывая крестьян. Он пользуется особым доверием людей. Пример тому — сбор денег на сиротскую мельницу. Приехал Ермил в город без денег, а мельница продается, не успеть ему съездить за деньгами, и уйдет мельница купцу Алтынникову. Тут уж непоздоровится никому. Ермил обращается к народу (благо был воскресный день):

Богат купец Алтынников,

А все не устоять ему

Против мирской казны. . .

“Коли Ермилу знаете,

Коли Ермилу верите.

Так выручайте что ли!”

Как ветром полу левую

Заворотило вдруг.

Люди объединились в едином порыве, чтобы совершить доброе дело. Они верят, что их деньги не только не пропадут, но и успеют совершить справедливое дело. Через неделю, как и обещал, Ермил раздает долги. Никто не взял лишнего, а еще и рубль остался, и целый день Гирин ждет его хозяина:

Ходил Ермил, допытывал.

Чей рубль, да не нашел.

Как удалось простому крестьянину завоевать авторитет среди людей? А был Ермил писарем, помогал неграмотным людям, не обдирая их. За это и сыскал уважение у “мира”. Почему же странники не посчитали его счастливым? Ошибся Ермил, не выдержав испытания властью. Послал в солдаты вне очереди сына вдовы вместо своего родного брата. Раскаивается наш герой в содеянном, не хочет жить грешником, но поздно. Люди уважают его, ценят, но помнят этот поступок. Нельзя считать Гирина счастливым, так как сам Ермил после этого жить не хотел. Он винится перед крестьянами:

Судил я вас по совести.

Теперь я сам грешнее всех.

Судите вы меня!

Несмотря на все это, народ по-прежнему верит Гирину, оступившемуся, но раскаявшемуся. Жизнь всегда сложнее и богаче литературы. И Некрасов смог показать это в своей поэме “Кому на Руси жить хорошо”.

Человек не может пройти по жизни, не ошибившись, но добрые дела, помощь народу запоминаются и ценятся, поэтому и идет про Гирина добрая молва.

Странники же отправляются дальше. Хорош Ермил Гирин, но не подходит им в качестве идеала. .