1. 70+80 = 150(л)- молока столовая расходовала за 2 недели 2.150*5=750(л) - молока израсходовали за 5 дней 3.150*6=900(л)-молока израсходовали за 6 дней Ответ: 750 литров, 900 литров.
Математика
1. 70+80 = 150(л)- молока столовая расходовала за 2 недели 2.150*5=750(л) - молока израсходовали за 5 дней 3.150*6=900(л)-молока израсходовали за 6 дней Ответ: 750 литров, 900 литров.
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