Математика

Математика
помогите решит 1 пожалуйста очень надо
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Математика
Помагите пж 859 папаапппппппррртрот
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Математика
3 (целых) ÷100=? ................................
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Математика
Нужна очень помощь, 10-11 класс просьба решить все
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Математика
Петя составил такую цепочку из фигур конструктора"Строитель"
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Математика
В лесной поласе растут тополя и клёны.Тополя составляют 5/12всех деревьев.Сколько растёт клёнов в лесной полосе если всего в ней 240 деревьев
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Математика
Какие из точек A(3; -2) B(-2;4) C(1;2) D(-3;1) принадлежат графику функций у=-2х+4?
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Математика
найди наименьшее натуральное число которое делится на 7 и на 12
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Математика
во ск.раз увеличится площадь квадрата, если его сторону увеличить в 2 раза
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Математика
6),8) ПОМОГИТЕ пожалуйста
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Математика
Не выполняя действий и пользуясь признаками делимости, выясните , делится ли а) на 2 б) на 3 в) на 5 г) на 9 д) на 10 произведение 16*423*35
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Математика
самый большой среди китов-синий кит-ежедневно съедает 4 т планктона. найди отношение массы съедаемого планктона к массе кита если он весит 160 т. к...
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Математика
Построить график функций с помощью производной: f(x)=-x³+12x
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Математика
в посуде емкостью 5л было 3л воды. Сколько полулитровых банок воды надо налить чтобы наполнить посуду?
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Математика
в треугольнике АВС сторона АС равна 1/3 метров .Сторона ВС короче стороны АС на 1/12 метра,но длиннее стороны АВ на 1/8 метра .найдите периметр тре...
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Математика
Сумма лет трех братьев Саши, Вовы и Пети равна 74 годам. 10 лет назад сумма их лет составляла 47. Сколько лет Саше, если он на 28 лет старше Пети?
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Математика
4 карандаша и 3 тетради стоят 54р... а 2 карандаша и 2 тетради стоят 34 р... Сколько стоят 6 таких карандашей и 5 таких тетрадей?
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Математика
из двух городов на встречу к друг другу одновременно вышли два поезда. Скорость первого 85 км ч второго 70 км в час. Поезда встретились через 5 час...
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Математика
реши задачу по матем
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Математика
Два опытных участка прямоугольной формы имеют одинаковую площадь.Длина первого участка равна A метров,а его ширина B метров.Чему равна ширина второ...
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Математика
приведите пример натурального числа большего 16 которое делится на 16 и делится на 20
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Математика
(22530-28×10+33127):63×36=? помогите столбиком пжлста!!
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Математика
какие действия можно сделать с числами 1 2 и 5 чтобы ответ был равен 12
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Математика
Помогите решить задачи по математике (3 класс) ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ В магазин привезли одинаковые упаковки скрепок. Из них...
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Математика
два рабочих перебрали 770 кг моркови, работая одинаковое время.Сколько кг перебрал каждый рабочий, если один рабочий перебрал 30 кг в час,а другой-...
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