Математика
В лесной поласе растут тополя и клёны.Тополя составляют 5/12всех деревьев.Сколько растёт клёнов в лесной полосе если всего в ней 240 деревьев
Не выполняя действий и пользуясь признаками делимости, выясните , делится ли а) на 2 б) на 3 в) на 5 г) на 9 д) на 10 произведение 16*423*35
самый большой среди китов-синий кит-ежедневно съедает 4 т планктона. найди отношение массы съедаемого планктона к массе кита если он весит 160 т. к...
в посуде емкостью 5л было 3л воды. Сколько полулитровых банок воды надо налить чтобы наполнить посуду?
в треугольнике АВС сторона АС равна 1/3 метров .Сторона ВС короче стороны АС на 1/12 метра,но длиннее стороны АВ на 1/8 метра .найдите периметр тре...
Сумма лет трех братьев Саши, Вовы и Пети равна 74 годам. 10 лет назад сумма их лет составляла 47. Сколько лет Саше, если он на 28 лет старше Пети?
4 карандаша и 3 тетради стоят 54р... а 2 карандаша и 2 тетради стоят 34 р... Сколько стоят 6 таких карандашей и 5 таких тетрадей?
из двух городов на встречу к друг другу одновременно вышли два поезда. Скорость первого 85 км ч второго 70 км в час. Поезда встретились через 5 час...
Два опытных участка прямоугольной формы имеют одинаковую площадь.Длина первого участка равна A метров,а его ширина B метров.Чему равна ширина второ...
Помогите решить задачи по математике (3 класс) ЗАПИСАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ВЫРАЖЕНИЯ В магазин привезли одинаковые упаковки скрепок. Из них...