1)  найди сторону прямоугольника,площадь которого равна 1800см в кв., а вторая сторана 20см.    2)сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти ,если площадь скатерти 12 м в кв. а длина 68см ?   

Математика
1)  найди сторону прямоугольника,площадь которого равна 1800см в кв., а вторая сторана 20см.    2)сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти ,если площадь скатерти 12 м в кв. а длина 68см ?   
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S=a*b    a=S/b   a=1800/20=90cм     Ответ:90см Проверка: S=1800 a=90 b=20 S=a*b=90*20=1800 2) S=a*b a=S/b      12м=1200см a=1200/68=17,6cм(17см и 6 мм)                                
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