1) найди сторону прямоугольника,площадь которого равна 1800см в кв., а вторая сторана 20см. 2)сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти ,если площадь скатерти 12 м в кв. а длина 68см ?

Математика

1) найди сторону прямоугольника,площадь которого равна 1800см в кв., а вторая сторана 20см. 2)сколько тесьмы надо купить для обшивки скатерти ,если площадь скатерти 12 м в кв. а длина 68см ?

Автор: Гость