286-6 умножить 2,7-6 умножить7,3
Математика
286-6 умножить 2,7-6 умножить7,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
286-6×2,7-6×7,3=226 6×2,7=16,2 286-16,2=269,8 6×7,3=43,8 269,8-438=226
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