286-6 умножить 2,7-6 умножить7,3

Математика
286-6 умножить 2,7-6 умножить7,3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
286-6×2,7-6×7,3=226 6×2,7=16,2 286-16,2=269,8 6×7,3=43,8 269,8-438=226
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Закрась 3 клетки таблицы черным цветом так, чтобы из нее нельзя было вырезать угол??к с тремя белыми клетками. Помогите!!!
Ответить
Математика
Числа числа кратные числу X делится иксы, 22 33 44
Ответить
Окружающий мир
На контурной карте полушарий отметьте точку пересечения 1) экватора и 100 градусов ??осточной долготы; 2)80 градусов северной широты и 40 градусов ...
Ответить
Математика
45:5*3+16:2*8 вычисли
Ответить
Математика
Пожалуста составьте краткую запись к задаче Представьте число 175 в виде суммы дву?? слагаемых,одно из которых на единицу меньше другого
Ответить