Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. Ниже приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Фирма Цена стекла...

Алгебра
Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. Ниже приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Фирма Цена стекла (за 1 м2) Резка и шлифовка (за одно стекло) «Стекляшка» 430 рублей 70 рублей «Стёклышко» 450 рублей 60 рублей «Вдребезги» 460 рублей 55 рублей Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
430+70=500 - найдешевше замовити стікло в фірми "С тікляшка" 450+60=510  460+55=515  1/0,25=4 - порібрно в 4 рази менше замовити 52/4 = 13 - потрібно замовити стікла 13*500 = 6500 - рублей буде коштувати  найдешевше замовлення
Гость:
52*0,25=13 1)430*13+70*52=9230 2)450*13+60*52=8970 3)460*13+55*52=8840 - ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите поэалуйста )  Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стек...
Ответить
Английский язык
Вставить артикли a и the, где это необходимо на месте знака "?" My name is Adam. I haven't got ? room of my own. I share it with ? my little brothe...
Ответить
Математика
От города до причала 125 км. В котором часу надо выехать мотоциклисту из города, чтобы успеть на теплоход, который отходит от причала в 16 ч 30 мин...
Ответить
Математика
площадь прямоугольника С м2.Чему равен периметр этого прямоугольника если его длина d м
Ответить
Математика
Помогите решить!!!! 9, 62 - 5 5/6*3/5 (числитель) 1,9+1,7 (знаменатель) =
Ответить