Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. Ниже приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Фирма Цена стекла...

Алгебра

Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. Ниже приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Фирма Цена стекла (за 1 м2) Резка и шлифовка (за одно стекло) «Стекляшка» 430 рублей 70 рублей «Стёклышко» 450 рублей 60 рублей «Вдребезги» 460 рублей 55 рублей Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ?

Автор: Гость