Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. Ниже приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Фирма Цена стекла...
Алгебра
Библиотеке для изготовления книжных полок требуется заказать 52 одинаковых стекла в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2. Ниже приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края. Фирма Цена стекла (за 1 м2) Резка и шлифовка (за одно стекло) «Стекляшка» 430 рублей 70 рублей «Стёклышко» 450 рублей 60 рублей «Вдребезги» 460 рублей 55 рублей Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
430+70=500 - найдешевше замовити стікло в фірми "С тікляшка" 450+60=510 460+55=515 1/0,25=4 - порібрно в 4 рази менше замовити 52/4 = 13 - потрібно замовити стікла 13*500 = 6500 - рублей буде коштувати найдешевше замовлення
Гость:
52*0,25=13 1)430*13+70*52=9230 2)450*13+60*52=8970 3)460*13+55*52=8840 - ответ
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