Длена железно дорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 км какой длины по??учится линия изображающия эту магистраль на карте сделаной в машдабе 1:3800000
Математика
Длена железно дорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 км какой длины по??учится линия изображающия эту магистраль на карте сделаной в машдабе 1:3800000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное как не прямая и не такое как линии
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