Длена железно дорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 км какой длины по??учится линия изображающия эту магистраль на карте сделаной в машдабе 1:3800000

Математика

Длена железно дорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 км какой длины по??учится линия изображающия эту магистраль на карте сделаной в машдабе 1:3800000

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