Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов,расстояние м??жду которыми 782 км .Скорость первого поезда 52 км/ч,а второго 61 км/ч.Пройдя 416 км,первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездо...

Математика
Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов,расстояние м??жду которыми 782 км .Скорость первого поезда 52 км/ч,а второго 61 км/ч.Пройдя 416 км,первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездов вышел раньше другого?
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