Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов,расстояние м??жду которыми 782 км .Скорость первого поезда 52 км/ч,а второго 61 км/ч.Пройдя 416 км,первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездо...
Математика
Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов,расстояние м??жду которыми 782 км .Скорость первого поезда 52 км/ч,а второго 61 км/ч.Пройдя 416 км,первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездов вышел раньше другого?
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Английский язык