Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов,расстояние м??жду которыми 782 км .Скорость первого поезда 52 км/ч,а второго 61 км/ч.Пройдя 416 км,первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездо...

Математика

Два поезда вышли в разное время навстречу друг другу из двух городов,расстояние м??жду которыми 782 км .Скорость первого поезда 52 км/ч,а второго 61 км/ч.Пройдя 416 км,первый поезд встретился со вторым.На сколько один из поездов вышел раньше другого?

Автор: Гость