Есть четыре карточки с надписями: «больше 50», «четное», «делится на 5» и «простое». На другой стороне карточек написаны числа 2, 21, 10 и 100. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на е...

Математика

Есть четыре карточки с надписями: «больше 50», «четное», «делится на 5» и «простое». На другой стороне карточек написаны числа 2, 21, 10 и 100. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое число написано на карточке с надписью «делится на 5»?

Автор: Гость