Есть четыре карточки с надписями: «больше 50», «четное», «делится на 5» и «простое». На другой стороне карточек написаны числа 2, 21, 10 и 100. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на е...
Математика
Есть четыре карточки с надписями: «больше 50», «четное», «делится на 5» и «простое». На другой стороне карточек написаны числа 2, 21, 10 и 100. Для любой карточки число, написанное на ней, не обладает свойством, написанным на ее обороте. Какое число написано на карточке с надписью «делится на 5»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет число 2. Объяснение надо?
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