Идея и тема этого текста В осеннем лесу за сто шагов слышно, как пробегает маленьк??я мышь по сухим листьям...
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Идея и тема этого текста В осеннем лесу за сто шагов слышно, как пробегает маленьк??я мышь по сухим листьям...
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Гость:
Тема: осенняя природа идея: как пробегает маленькая мышь по сухим листьям...
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