Русский язык
Пдчеркнуть главные члены . Раставить запитые . 1. Наступило лето . 2.Погода стоит вечерняя. 3. На берёзках весят зелёные листочки . 4. Из тёплых кр...
Напишите сочинение на тему: Моё любимое животное (описание) 3 микро темы: вступление, основная мысль, вывод Дам 35 баллов!
Расставьте знаки препинания)) 1.Чайковский без остатка отдал своё сердце лесам и деревушкам России околицам тропинкам и песням. 2.Творения ху...
К какому склонению относятся данные слова ? Запиши пары: Начальная форма и форма Родительного падежа. Лоб, рот, Пень, лёд, мох, лён.
помогите номер 556 найдите однородные и напишите эти предложения чтобы я знала что писать . Срочно!!
Помогите русский язык 7 класс тест: укажите верное написание выделенного слова и его объясните Снега было мало,снежных буранов то(же) 1)Тоже-всег...
Помогите написать сочинение на тему " Мой любимый Приморский край" Очень нужно. Только пожалуйста не копируйте. ДАМ 20 БАЛЛОВ!
Построить предложения по схемам: П, - а, - п? П? - а, -П. П, - а. -П П! - а. -П Пожалуйста по быстрей это легко но я темы не понял.
Спиши слова с мягким знаком после шипящих под черкни его. сирень ,ложь, тишь ,печь, степь, речь, постель,метель,тущь,морковь, молодежь, ночь.