Русский язык

Русский язык
предложение с деепричастием
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Пдчеркнуть главные члены . Раставить запитые . 1. Наступило лето . 2.Погода стоит вечерняя. 3. На берёзках весят зелёные листочки . 4. Из тёплых кр...
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Синтаксический разбор предложения кто собирает колосья,у того будет и воз
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Напишите сочинение по картине а.н.комарова наводнение
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Напишите сочинение на тему: Моё любимое животное (описание) 3 микро темы: вступление, основная мысль, вывод Дам 35 баллов!
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Расставьте знаки препинания)) 1.Чайковский без остатка отдал своё сердце лесам и деревушкам России околицам тропинкам и песням. 2.Творения ху...
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К какому склонению относятся данные слова ? Запиши пары: Начальная форма и форма Родительного падежа. Лоб, рот, Пень, лёд, мох, лён.
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помогите номер 556 найдите однородные и напишите эти предложения чтобы я знала что писать . Срочно!!
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обращайте от имен существительных имена прилагательные.Лето,жара,ночь,вкус,море,зима.
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Помогите русский язык 7 класс тест: укажите верное написание выделенного слова и его объясните Снега было мало,снежных буранов то(же) 1)Тоже-всег...
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выпишите слова которые обозначают признаки предметов.На высокий клён села серая птичка.
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Запиши данные слова в соответствующий столбик таблицы
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Помогите написать сочинение на тему " Мой любимый Приморский край" Очень нужно. Только пожалуйста не копируйте. ДАМ 20 БАЛЛОВ!
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Объясните правописание имен собственных
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составить и записать текст(4-5предложений )на тему птицы
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В траве чем является в предложении
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Помогите пожа луйста! очень надо помочь сестре!!!! :)
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помогите пожалуйста составить по одному предложения с этими частицами
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Построить предложения по схемам: П, - а, - п? П? - а, -П. П, - а. -П П! - а. -П Пожалуйста по быстрей это легко но я темы не понял.
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прочетайте и спишите предложения
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Спиши слова с мягким знаком после шипящих под черкни его. сирень ,ложь, тишь ,печь, степь, речь, постель,метель,тущь,морковь, молодежь, ночь.
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помогите, срочно, спасайте, осталось 30 минут, пожалуйста.
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плиииз помогите умоляюююююю
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раздели слова на слоги съели, подъезд
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Ответить на вопрос ? Вопросы 3 , 4 , 5
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