Илья муромец,Алеша Попович иДобрыня Никитич совершили 10 подвигов.Больше всех сов??ршил подвигов Илья муромец,а меньше Алёша Попович,Сколько подвигов совершил каждый из бргатырей? Найди все варианты ответов

Математика

Илья муромец,Алеша Попович иДобрыня Никитич совершили 10 подвигов.Больше всех сов??ршил подвигов Илья муромец,а меньше Алёша Попович,Сколько подвигов совершил каждый из бргатырей? Найди все варианты ответов

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