Используя тождество синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа равен единице,упростите выражения: синус в квадрате альфа минус один.

Алгебра

Используя тождество синус в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа равен единице,упростите выражения: синус в квадрате альфа минус один.

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