Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два ве??лосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 40 минут, а затем продолжил движение до вст...
Математика
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два ве??лосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 40 минут, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 92 км, скорость первого велосипедиста равна 30 км/ч, скорость второго — 12 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40мин=2/3час Время движения до встречи: х час - І велос. (2/3час отдыхал) (х+2/3) час - ІІ велос 30х+12(х+2/3)=92 30х+12х+8=92 42х=84 х=2(часа) - время движ. І 2+2/3=2 2/3(час) - время движ. ІІ со скоростью 12км/ч 12*2 2/3=32(км) - расстояние от города до встречи проехал второй
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