Из двух го­ро­дов од­но­вре­мен­но нав­стре­чу друг другу от­пра­ви­лись два ве??ло­си­пе­ди­ста. Про­ехав не­ко­то­рую часть пути, пер­вый ве­ло­си­пе­дист сде­лал оста­нов­ку на 40 минут, а затем про­дол­жил дви­же­ние до вст...

Математика
Из двух го­ро­дов од­но­вре­мен­но нав­стре­чу друг другу от­пра­ви­лись два ве??ло­си­пе­ди­ста. Про­ехав не­ко­то­рую часть пути, пер­вый ве­ло­си­пе­дист сде­лал оста­нов­ку на 40 минут, а затем про­дол­жил дви­же­ние до встре­чи со вто­рым ве­ло­си­пе­ди­стом. Рас­сто­я­ние между го­ро­да­ми со­став­ля­ет 92 км, ско­рость пер­во­го ве­ло­си­пе­ди­ста равна 30 км/ч, ско­рость вто­ро­го — 12 км/ч. Опре­де­ли­те рас­сто­я­ние от го­ро­да, из ко­то­ро­го вы­ехал вто­рой ве­ло­си­пе­дист, до места встре­чи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40мин=2/3час Время движения до встречи: х час - І велос.              (2/3час отдыхал) (х+2/3) час - ІІ велос 30х+12(х+2/3)=92 30х+12х+8=92 42х=84 х=2(часа) - время движ. І 2+2/3=2 2/3(час) - время движ. ІІ со скоростью 12км/ч 12*2 2/3=32(км) - расстояние от города до встречи проехал второй 
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