Из пункта А в противоположном направлении выехал велосипедист со скоростью 20 км/час и мотоциклист со скоростью 40км/час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Математика

Из пункта А в противоположном направлении выехал велосипедист со скоростью 20 км/час и мотоциклист со скоростью 40км/час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?

Автор: Гость