Из пункта А в противоположном направлении выехал велосипедист со скоростью 20 км/час и мотоциклист со скоростью 40км/час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Математика
Из пункта А в противоположном направлении выехал велосипедист со скоростью 20 км/час и мотоциклист со скоростью 40км/час. Какое расстояние будет между ними через 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
20*3=60 40*3=120 120+60=180
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста объясните как решать такие примеры: 1/2+0,5; 1/4+0,3; 2/5-0,4; 3/4-0,25; 7/25+0,13; 6/25-0,02
Обществознание
Математика