Как рационально отмерить верёвку длиной 3 метра 20 см из мотка, длина которого 4 мет??а, с помощью линейки длиной 40 см?
Математика
Как рационально отмерить верёвку длиной 3 метра 20 см из мотка, длина которого 4 мет??а, с помощью линейки длиной 40 см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отмерить 80 см и вщять остаток
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