Как рационально отмерить верёвку длиной 3 метра 20 см из мотка, длина которого 4 мет??а, с помощью линейки длиной 40 см?

Математика

Как рационально отмерить верёвку длиной 3 метра 20 см из мотка, длина которого 4 мет??а, с помощью линейки длиной 40 см?

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