Каким образом инфекция проникает в органы мочевыделения

Биология
Каким образом инфекция проникает в органы мочевыделения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через мочеиспускательный канал и затем распространяется в верхний отдел мочевыводящих путей. ( у женщин распространение инфекции происходит гораздо быстрее т. к. мочеиспускательный канал короткий). Второй возможный способ проникновения возбудителя инфекции - через кровоток, обычно непосредственно сразу в почки. Воспаление мочевыводящих путей может быть вызвано бактериями, вирусами, грибами или различными паразитическими организмами.
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