Каким образом инфекция проникает в органы мочевыделения
Биология
Каким образом инфекция проникает в органы мочевыделения
Ответ(ы):
Гость:
Через мочеиспускательный канал и затем распространяется в верхний отдел мочевыводящих путей. ( у женщин распространение инфекции происходит гораздо быстрее т. к. мочеиспускательный канал короткий). Второй возможный способ проникновения возбудителя инфекции - через кровоток, обычно непосредственно сразу в почки. Воспаление мочевыводящих путей может быть вызвано бактериями, вирусами, грибами или различными паразитическими организмами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Замените словосочетание придворный врач, построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получивш...
Алгебра