Биология

Биология
Появление каких растений указывает на загрязнение пресных озер? Что загрязняется быстрее реки или озера? Объясните почему.
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Биология
Расставьте в правильной последовательности структуры нервной системы А)мозочек Б)дендриты В)нерв. Г)нейрон
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Биология
який ланцюг живлення у лісостепі?
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Биология
А-русый а-чёрный В-карие в-голубые Мужчина АаВВ Женщина аавв написать гаметы и фенотип
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Биология
Может ли человек прожить год питаясь только лимонами
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Биология
перечислите подвиды древнейших людей. Где были обнаружены их остатки?
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Биология
Сеченов кто такой, что сделал?
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Биология
почему водоросли относят к низшим растениям? 2) где обитают зелёные одноклеточные водоросли? 3) какое строение имеен хламидомонада? где обитают и к...
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Биология
Дай более открытый ответ
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Биология
Межвидовые взаимодействия
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Биология
Что такое экологические взаимодействия организмов?
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Биология
Назовите основные признаки, отличающие ракообразных от хелицеровых.
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Биология
способен ли и почему какой-нибудь организм в действительности заселить всю поверхность земного шара?
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Биология
Помогите пожалуйста, я не могу найти нормальные ответы на это задание: Назови причины холоднокровности земноводных. Земноводные-холоднокровные поз...
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Биология
какие растения используют в озеленении вашего микрорайона поселка села Какие из них В какой период наиболее декоративны
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Биология
47. Назовите основные признаки, отличающие турбеллярий от моногеней
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Биология
Назовите основные признаки, отличающие турбеллярий от дигенетических сосальщиков.
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Биология
1. Какие растения были предками культурных растений? 2. Что такое селекция? Что такое сорт? 3. Назовите важнейшие культурные растения
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Биология
Охарактеризуйте условия жизни организмов в почвенной, водной средах обитания. Срочно!
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Биология
Можете пожалуйста подробно расписать все по этому заданию:
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Биология
Ответьте на вопросы, которые указаны галочкой плиз. Срочно, быстро, плиз!
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Биология
Определите отделы позвоночника и особенности их строения
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Биология
Чем строение коралловых полипов отличается от строения гидроидных полипов?
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Биология
основные семейства килегрудых
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Биология
Природные сообщества , 10 вопросов с ответами СРОЧНО ПОМОГИТЕ !
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