Биология
Появление каких растений указывает на загрязнение пресных озер? Что загрязняется быстрее реки или озера? Объясните почему.
Расставьте в правильной последовательности структуры нервной системы А)мозочек Б)дендриты В)нерв. Г)нейрон
почему водоросли относят к низшим растениям? 2) где обитают зелёные одноклеточные водоросли? 3) какое строение имеен хламидомонада? где обитают и к...
способен ли и почему какой-нибудь организм в действительности заселить всю поверхность земного шара?
Помогите пожалуйста, я не могу найти нормальные ответы на это задание: Назови причины холоднокровности земноводных. Земноводные-холоднокровные поз...
какие растения используют в озеленении вашего микрорайона поселка села Какие из них В какой период наиболее декоративны
1. Какие растения были предками культурных растений? 2. Что такое селекция? Что такое сорт? 3. Назовите важнейшие культурные растения