Когда на елку повесили 8 игрушек их стало 15,сколько игрушек было на елке.
Математика
Когда на елку повесили 8 игрушек их стало 15,сколько игрушек было на елке.
Ответ(ы):
Гость:
Решение задачи 15-8=7 ответ было 7 игрушек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ГЛАГОЛЫ ПОТЕРЯЛИСЬ НАЙДИ ПОДХОДЯЩИЙ ПО СМЫСЛУ ГЛАГОЛ ЗАПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ... ДЕВОЧ??А ЖЕНЯ. ОДНАЖДЫ ... ЕЁ МАМА В МАГАЗИН ЗА БАРАНКАМИ. ... ЖЕНЯ СЕМ...
Математика
Сереже нужно купить 3 л кефира. Пакет кефира объемом 0,5 л стоит 35 руб. Пакет кефира объемом 1 л стоит 56 руб. Кроме того, в магазине проходит акц...