Купили 3 м шелковой ткани и 5 м шерстяной ткани по такой же цене. Сколько заплатили ??а шелковую и шерстянную ткань в отдельности, если за шерстянную заплатили на 1200тенге больше, чем за шелковую?
Математика
Купили 3 м шелковой ткани и 5 м шерстяной ткани по такой же цене. Сколько заплатили ??а шелковую и шерстянную ткань в отдельности, если за шерстянную заплатили на 1200тенге больше, чем за шелковую?
Ответ(ы):
Гость:
5-3=2;1200÷2=600;600×5=30000-за шерстяную.600×3=1800-за шелковую
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