Купили 3 м шелковой ткани и 5 м шерстяной ткани по такой же цене. Сколько заплатили ??а шелковую и шерстянную ткань в отдельности, если за шерстянную заплатили на 1200тенге больше, чем за шелковую?

Математика

Купили 3 м шелковой ткани и 5 м шерстяной ткани по такой же цене. Сколько заплатили ??а шелковую и шерстянную ткань в отдельности, если за шерстянную заплатили на 1200тенге больше, чем за шелковую?

Автор: Гость